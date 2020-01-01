Как за небольшие деньги придать презентабельный внешний вид дому Поделиться Поделиться Твитнуть

Домашняя уютная атмосфера начинается с внешнего вида строения. Дерево создаёт ощущение тепла и комфорта. Бревенчатые дома, стены из бруса всегда выделяют постройку среди других своей живописностью и разнообразием. Если вы хотите, чтобы ваша дача или дом, в котором вы живёте, выглядели привлекательно, то можете купить имитацию бруса и при этом сэкономить средства.

Преимущества:

● это один из вариантов вагонки, который внешне аналогичен брусу;

● стоимость меньше по сравнению с настоящим брусом;

● экологичность, ведь для производства используют ели, лиственницы, сосну, то есть деревья хвойных пород;

● универсальность;

● эстетичность;

● практичность;

● теплоизоляция помещения;

● востребованность у покупателей;

● возможность монтировать на любой поверхности из-за сходства с вагонкой в плане крепления.

Имитация бруса защищает здание от неблагоприятных факторов внешней среды и позволяет сэкономить на покупке дорогостоящих материалов. При этом и внешние характеристики материала — на высоте.

Предназначение:

● для облицовки стен снаружи строения;

● для внутренних работ, например, в бане или в домах для стен и потолков.

Какие стены можно облицовывать данным материалом:

● шлакоблочные;

● кирпичные;

● из газобетона и пеноблока.

Уход

В связи с тем, что брус изготовлен из натурального дерева, он нуждается в специальном уходе для продления срока эксплуатации и поддержания привлекательного внешнего вида.

Регулярные осадки снаружи в виде дождя и снега или в виде пара в бане внутри помещения оказывают негативное воздействие, и может начаться гниение. Для того чтобы защитить дом от этого процесса, необходимо применять специальные средства для защиты деревянной обшивки.

Применяются:

● натуральные растительные масла, например прополис и подсолнечное масло в равных пропорциях;

● антисептики в виде растворов, паст как водорастворимые, так и на масляной основе;

● автомобильные масла.

Плесень и всевозможные грибки поражают древесину и причиняют много неприятностей хозяевам, избавиться от них очень трудно, в некоторых случаях практически невозможно. Поэтому стоит обязательно проводить противогрибковую защиту заранее. Для этого нужно вскрыть поверхности лаком, краской, обработать медным купоросом, антисептиком.

Влияние прямых солнечных лучей негативно сказывается на внешнем виде. Для защиты поверхность обрабатывают растворами, содержащими УФ-фильтры.

Насекомые могут повредить структуру. На рынке большой выбор средств для защиты от древесных вредителей.

При должном уходе имитация бруса прослужит несколько десятков лет, придавая дому элегантность и комфорт.

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