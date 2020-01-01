Елена Бардукова Уборку дворовых территорий в Перми оценили на тройку Депутаты обратили внимание, что жители не платят за вывоз снега Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе пленарного заседания Пермской городской думы депутат Владимир Плотников рассказал об итогах мониторинга уборки улиц, который провели члены рабочей группы по контролю за реализацией администрацией города полномочий в сферах дорожной деятельности и благоустройства Перми.

По словам депутата, в среднем уборку оценили на четыре балла, «но есть замечания по уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий — это тройка». Владимир Плотников добавил, что администрации необходимо внедрять новые механизмы воздействия на управляющие организации. Также, по его мнению, нужно объяснять жителям, что убирать двор — обязанность УК и ТСЖ. При этом депутат обратил внимание, что в настоящее время жители платят за уборку, но не за вывоз снега.

Коллегу поддержал депутат Сергей Стенно, который отметил, что вывоз снега — очень дорогостоящее мероприятие, и предложил рассмотреть возможность включить это в стоимость услуги.

«Я понимаю, что у нас растут и цены, и всё прочее. Но половинчатое такое решение: только за уборку, а за вывоз нет. Это не логично», — заявил Сергей Стенно и добавил, что хотелось бы «найти какой-то ключ влияния на управляющие компании: штрафовать их, видимо, надо».

В ходе обсуждения уборки дорожно-уличной сети Перми депутат Алексей Овчинников обратил внимание, что «при реконструкции делают узкие дороги и, когда выпадают осадки, подрядчики не справляются и двухполосная дорога превращается в одно- или полутораполосную».

«Надо или дороги шире делать, или с подрядчиками плотнее работать», — считает депутат. Он предложил также проработать механизмы взаимодействия с хозяйствующими субъектами, поскольку проблемы с уборкой снега часто возникают у торговых центров и административных зданий.

Депутат Олег Бурдин также отметил, что «с точки зрения содержаний придомовых территорий действительно всё выглядит очень и очень плачевно».

«Когда идут обильные снегопады, вся техника направляется на дороги второй, третьей категории, а частный сектор мы с вами благополучно завалили», — резюмировал он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.