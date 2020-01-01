В поликлиниках и больницах Прикамья приостанавливается оказание плановой медпомощи Поделиться Поделиться Твитнуть

С завтрашнего дня, 25 января, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина уже с 25 января во всех поликлиниках Пермского края откроются амбулаторные центры диагностики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (АКДЦ). Прием пациентов в них будет вестись в часы работы данных медорганизаций, отмечают на сайте губернатора и правительства Пермского края.

В соответствии с решением регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, по приказу министра здравоохранения края в поликлиниках Прикамья с 25 января приостановлено оказание плановой медицинской помощи.

Данное решение принято в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и возросшей нагрузкой на амбулаторно-поликлиническое звено. В этой связи основная часть медицинского персонала поликлиник будет заниматься оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и ОРВИ.

АКДЦ размещаются в специально выделенных «красных зонах» в различных филиалах поликлиник или районных больниц для разделения потоков пациентов с признаками ОРВИ. Жители с симптомами заболевания смогут сами приходить в АКДЦ, чтобы получить помощь.

Особо подчёркивается, что пациенты «красной» и «зеленой» зон пересекаться не будут.

Адреса, по которым расположены центры, можно найти на портале Минздрава в разделе «Информация по коронавирусу» по ссылке.

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