Сотрудники «Азота», переболевшие в тяжёлой форме СOVID-19, получат социальную поддержку от предприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вручил сотрудникам, переболевшим в тяжёлой форме коронавирусной инфекцией, дополнительные полисы медицинского страхования (ДМС) на сумму 20 тыс. руб.

Социальную поддержку получил 41 азотчик, проходивший лечение в стационаре. Использовать дополнительный полис ДМС можно для прохождения углубленного медицинского обследования (диспансеризации), приобретения путевки на санаторно-курортное лечение, сдачи дорогостоящих анализов, покупки витаминов и т. д.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— Социальный пакет филиала «Азот» компании «Уралхим» — один из самых содержательных в регионе, на первом месте которого — здоровье сотрудников. Помимо традиционного полиса ДМС, который есть у каждого, лояльная социальная политика «Уралхима» позволила нам оказать дополнительную социальную поддержку тем, кто действительно в ней нуждается. Важно, что работники, которые получат ещё один полис ДМС, сами решат, как будут его использовать.

Сотрудники предприятия, которые переболели СOVID-19 в тяжёлой форме также проходят углубленный мониторинг в поликлинике «Альфа-Центр Здоровья». Это анкетирование, в ходе которого сотруднику задают вопросы о самочувствии, отдышке, изменении веса, артериального давления. По результатам углубленного мониторинга принимается дальнейшее решение о тактике ведения пациента. В поликлинике «Альфа-Центр Здоровья» организована углубленная диспансеризация для всех азотчиков, переболевших СOVID-19. Сотрудники сдают биохимические анализы крови и спирометрию — исследование функции внешнего дыхания.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— В 2021 году «Азот» направил на профилактику коронавирусной инфекции 17,6 млн руб. На заводе организована бесконтактная термометрия. Каждый сотрудник обеспечен индивидуальными средствами защиты — масками, перчатками, антисептиками. При появлении признаков ОРВИ, азотчики за счёт предприятия сдают ПЦР-тест, по итогам которого принимается решение о дальнейшем методе лечения. Только в прошлом году взято порядка 1600 тестов. Предприятие делает всё возможное, чтобы предотвратить распространение вируса в коллективе, а также следит за состоянием здоровья каждого работника.

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