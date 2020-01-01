«ŠKODA Кроха» в «Камской Долине» поможет научить ребёнка ПДД с малых лет! Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой

Уже 10 лет в семейном бренде ŠKODA существует традиция — проводить мероприятие для юных участников дорожного движения «ŠKODA Кроха». В этом году событие было проведено в режиме онлайн, но не утратило своего полезного предназначения.

На наших официальных страницах в «Инстаграме» и «ВКонтакте» целых пять дней, с 26 по 30 ноября, публиковались видео о безопасном поведении на дороге, в транспорте и за рулём велосипеда или самоката.

Мы подготовили для участников тест, который помог закрепить знание правил дорожного движения, различные игры и даже конкурс детских рисунков на тему «Моя ŠKODA».

Такой формат пришёлся по душе нашим подписчикам, они активно принимали участие в конкурсах, разгадывали ребусы и загадки, делились постами, пересматривали и сохраняли видео.

За пять дней наше мероприятие посмотрело более 40 тыс. человек!

Особый восторг, судя по статистике, вызвало видео, на котором самые маленькие подписчики нашей группы отвечают на вопросы об автомобилях.

По завершении мероприятия мы случайным образом определили победителей конкурса рисунков, которым вручили фирменные рюкзаки для сменки, раскраски и плюшевых осьминогов.

Конечно, мы не могли оставить без подарков остальных участников и решили подарить всем фирменные раскраски.

Детишки, прошедшие тест на знание ПДД, получили свои первые водительские удостоверения!

Все призы уже нашли своих обладателей.

Напоминаем, что видеоролики остались доступны на наших официальных страницах в «Инстаграме» и «ВКонтакте». Советуем вам посмотреть их вместе с вашими детьми!

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