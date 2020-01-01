Сергей Данилов Ушёл из жизни генерал-лейтенант Владимир Татауров Поделиться Поделиться Твитнуть

Скончался советник по безопасности ООО «Пермская финансово-производственная группа», вице-президент «Эр-Телекома», бывший начальник управления ФСБ по Самарской области, генерал-лейтенант Владимир Татауров. Он умер в ночь на 21 ноября в возрасте 56 лет.

Свои соболезнования родным и близким умершего приносит руководство ООО «ПФПГ-группа», в частности, председатель совета директоров Андрей Кузяев и генеральный директор Елена Титова:

— От имени коллектива Пермской финансово-производственной группы выражаем искренние соболезнования родным, близким , коллегам Владимира Федосеевича Татаурова!

Для нас Владимир Федосеевич был другом, товарищем, надежным, верным, принципиальным и всегда справедливым. Его преданность работе, своему делу снискала ему уважение всех, кто его знал.

Светлые воспоминания о Владимире Федосеевиче, который честно и достойно прожил свою жизнь, навсегда останутся в наших сердцах. Светлая и вечная память.

Татауров Владимир Федосеевич родился 25 апреля 1965 года в Перми. Окончил Пермский Политехнический институт, и в 1997 году — Академию ФСБ России. С 1992 по 2010 годы служил в УФСБ России по Пермскому краю, где занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника службы экономической безопасности управления. Службу продолжил в Волгоградской и Архангельской областях. В 2015 году возглавил управление ФСБ по Самарской области. В отставку подал в 2020 году. Имел большой опыт работы по линии контрразведки, экономической безопасности, борьбы с коррупцией. Удостоен государственных наград: медали «За отвагу» и Орден Почета и др.

В последние время занимал должности вице-президента по безопасности холдинга «ЭР-Телеком», советника по безопасности ООО «Пермская финансово-производственная группа»

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