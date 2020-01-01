Управление капстроя выдало разрешение на строительство краевой музыкальной школы Новое учебное заведение на 350 мест появится на ул. Энгельса в Дзержинском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» выдало разрешение на строительство краевой музыкальной школы.

Проект был подготовлен ООО «Гипрогор Проект». Документация прошла госэкспертизу в июле 2021 года. Общая площадь четырёхэтажного здания — 17,4 тыс. кв. м. Объект представляет собой учебный корпус на 350 мест, концертно-репетиционный комплекс и интернат на 100 мест для иногородних учеников.

Школа будет представлять собой О-образное четырехэтажное здание со встроенной прямоугольной частью. Для проведения мероприятий на открытом воздухе под стеклянным козырьком галереи расположится амфитеатр на 172 места.

Стоимость строительства здания краевой музыкальной школы оценена в 1,9 млрд руб. Открытый конкурс объявлен на портале госзакупок в ноябре.

Пермская краевая музыкальная школа — один из проектов, реализуемых к 300-летию Перми. Ее строительство планируется закончить в 2023 году.









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