Управление капстроя выдало разрешение на строительство краевой музыкальной школы
Новое учебное заведение на 350 мест появится на ул. Энгельса в Дзержинском районе
ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» выдало разрешение на строительство краевой музыкальной школы.
Проект был подготовлен ООО «Гипрогор Проект». Документация прошла госэкспертизу в июле 2021 года. Общая площадь четырёхэтажного здания — 17,4 тыс. кв. м. Объект представляет собой учебный корпус на 350 мест, концертно-репетиционный комплекс и интернат на 100 мест для иногородних учеников.
Школа будет представлять собой О-образное четырехэтажное здание со встроенной прямоугольной частью. Для проведения мероприятий на открытом воздухе под стеклянным козырьком галереи расположится амфитеатр на 172 места.
Стоимость строительства здания краевой музыкальной школы оценена в 1,9 млрд руб. Открытый конкурс объявлен на портале госзакупок в ноябре.
Пермская краевая музыкальная школа — один из проектов, реализуемых к 300-летию Перми. Ее строительство планируется закончить в 2023 году.
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