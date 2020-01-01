Мария Сыропятова В Пермском крае в 2021 году аграрии на треть увеличили закупки техники Новые виды поддержки ускоряют техническое перевооружение на селе Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2021 году в Пермском крае аграрии обновили на 35% больше техники, чем в 2020 году. Всего в текущем году в регионе закупили 349 единиц техники, из которых 75 единиц — тракторы, 18 — зерноуборочные комбайны, 18 — кормоуборочные, 238 — иная техника. Такие данные привел на выездном заседании краевого правительства в Верещагино министр сельского хозяйства Павел Носков.

«В следующем году эта динамика сохранится, поскольку увеличение компенсации оборудования с лизингом до 30% от стоимости должно дать эффект по ускоренному перевооружению сельхозпроизводителей», — уверен Павел Носков.

С 2021 года в Пермском крае по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина при совместной работе с АО «Росагролизинг» для фермеров и агропредприятий Пермского края в 3 раза была увеличена компенсация на обновление техники по лизинговым программам.

Кроме того, с 2020 года по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина была запущена краевая программа по обновлению техники в сельском хозяйстве. Программа позволяет закупать трактора и комбайны с 50% компенсацией стоимости. При этом, в Пермском крае может быть выделена субсидия на закупку техники, не только отечественного, но и иностранного производства (если нет отечественных аналогов).

Ещё один новый вид поддержки запущенный в 2021 году в Пермском крае позволяет получать аграриям до 25% стоимости удобрений. На возмещение ранее понесённых затрат могут претендовать сельхозпроизводители, выращивающие зерновые и овощи открытого грунта (в том числе картофель). В текущем году субсидию могут получит все хозяйства, вне зависимости от способа покупки удобрений, а со следующего года — только те предприятия, кто приобрел их на товарно-сырьевой бирже.

С 2022 года в Пермском крае планируют снизить налоговую ставку для аграриев, занимающихся строительством жилья для своих сотрудников. При стоимости недвижимости менее 3 млн руб., налог снизится с 1,6% до 0,3% или в пять раз. Законопроект по инициативе губернатора уже внесён в Законодательное собрание Пермского края.

Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства напомнил, что в летнем сезоне 2021 года сельхозпроизводители проводили посевную кампанию и выращивали урожай в условиях засухи.

«Такой засушливой погоды в Прикамье не было, наверно, лет 10-15. В ряде территорий Пермского края из-за жары возникли сложности с выращиванием кормов. С мая по июнь стояла засуха, поэтому мы были вынуждены объявить в регионе режим чрезвычайной ситуации, — обозначил Дмитрий Махонин. — В целом, трудности мы преодолели достойно. Этому способствовало хорошее вызревание ряда культур взамен погибшим. Например, в хозяйствах был собран высокий урожай кукурузы. Тем не менее, мы понимаем, что большая часть предприятий сельского хозяйства из-за сложившейся ситуации нуждается в господдержке».

Несмотря на засушливое лето, ряд современных хозяйств показали высокую урожайность. Более 24 центнеров зерновых с гектара показали ООО «Шерья», Колхоз им. Ленина, агрофирма «Победа» и хозяйство «Заря Путино», агрофирма «Труд».

По данным краевого министерства сельского хозяйства валовый сбор зерна в 2021 году составил 290 тыс тонн, для сравнения в 2020 году он составлял 355 тыс тонн. Картофеля в текущем году собрали 65 тыс тонн, что меньше, чем в прошлом году (73 тыс тонн), но больше, чем в 2019 году (63 тыс тонн). При этом, открытие в этом году тепличного комплекса «Пермский» в Чусовом увеличит производство огурцов и помидоров закрытого грунта в регионе.

Также в 2021 году было убрано 65 тыс тонн сена, 137 тыс тонн сеннажа и 91,2 тыс тонн силоса.

«Показатель по заготовке кормов составил 20,5 центнеров на голову, что немного ниже плановых показателей, — отметил Павел Носков. — С учётом запасов прошлого года и мер поддержки, хозяйства должны зайти в зиму в комфортных условиях».

В 2021 году было обработано в Пермском крае 711,1 тыс га, из которых 448,3 тыс га заняты кормовыми культурами, 236,8 тыс га — зерновыми и зернобобовыми, 17,9 тыс га картофелем, 4,4 тыс га овощами открытого грунта, 3 тыс га — льном, рапсом и горчицей.





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