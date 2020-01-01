Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «XIX век встречается с XXI» В Пермском театре оперы и балета прошла презентация 150-го сезона Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Участники презентации — генеральный директор театра Довлет Анзароков, его советник Дмитрий Ренанский и художественный руководитель балетной труппы Антон Пимонов — дружно говорили о том, что театр вступает в юбилейный сезон в отличной форме, которую не подорвала пандемия, и продолжает линию, начатую в сезоне 2020-21 года: шедевры романтического репертуара должны выдержать испытание актуальной российской режиссурой. «Романтизм встречается с современностью, XIX век — с XXI, Пётр Ильич Чайковский — с Настасьей Хрущёвой», — эти слова, сказанные Антоном Пимоновым по поводу премьеры «Путеводителя по балету», можно отнести ко всему сезону — с поправкой на Настасью Хрущёву, конечно, которая к другим проектам театра отношения не имеет.

Премьеры

В прошлом, условно говоря, ковидном сезоне, когда театр долгое время не мог работать, ему удалось выпустить восемь премьер, и нынче он не планирует сбавлять темпы.

Первой премьерой сезона считается возобновление оперы Пуччини «Богема» (16+), которая была поставлена в Перми в 2017 году режиссёром Филиппом Химмельманном. По словам руководителя оперной труппы Медеи Ясониди, в спектакле не изменились режиссура и сценография, но всё же это новый спектакль, потому что в нём абсолютно новый состав, за исключением Мими — Зарины Абаевой (при этом добавляются две новые исполнительницы этой партии — Анжелика Минасова и Утарид Мирзамова). Исполняется мечта Бориса Рудака — он впервые в своей карьере поёт Рудольфа, в другом составе эту роль исполняет частый гость пермской оперы и любимец меломанов Сергей Кузьмин. Не будет Надежды Павловой в роли Мюзетты, что, конечно, жаль, зато эту роль примерили Ольга Попова и Дарья Пичугина. Те, кто следит за пермской оперой не первый год, будут рады возвращению в премьерный репертуар Эдуарда Морозова, который исполнит роль Шонара.

Обновлённая «Богема» будет показана 15, 16 и 17 сентября.

Первая балетная премьера пройдёт 12, 13 и 14 ноября. Это будет тот самый «Путеводитель по балету» (6 +), музыку для которого писала по заказу театра Настасья Хурщёва. В постановке Антона Пимонова зрители, в первую очередь, юные, увидят, по выражению балетмейстера, «балетное ремесло под микроскопом», научатся различать языки и стили классического танца. Во втором действии будет представлен третий акт из «Спящей красавицы» Чайковского — дивертисмент разностилевых танцев в сцене свадьбы Авроры и Дезире. Там будет показана классическая хореография Мариуса Петипа, а вот костюмы и декорации — абсолютно новые. «Мы хотели показать «Спящую красавицу» через фильтры инстаграма», — заинтриговал Пимонов.

Следующая премьера тоже будет предназначена для семейной аудитории — симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк» (6 +) режиссёр Александра Ловянникова поставит не в виде концерта с чтецом, как это делается обычно, а в виде полноценного спектакля. Премьера пройдёт в декабре на сцене Частной филармонии «Триумф».

18 — 22 декабря состоится премьера оперы Гуно «Фауст» (16 +) в постановке наимоднейшего оперного режиссёра Василия Бархатова. По словам Дмитрия Ренанского, это будет возвращение Бархатова на российскую сцену — последние лет пять он работает исключительно за рубежом. Принят макет спектакля, прошёл сложный кастинг. По словам Медеи Ясониди, впервые за свою сорокалетнюю работу в опере она встречает режиссёра, для которого внешние данные важнее голоса. На роль Маргариты утвердили Утарид Мирзамову — Бархатову нужен был типаж девочки-подростка. Фаустов будет два — молодого споют Борис Рудак, Сергей Кузьмин и приглашённый Бархатовым греческий певец Ангелос Самардзис, а старого Фауста пока не нашли: режиссёр не хочет использовать сложный грим, и поэтому ему нужен голосистый тенор 50-60 лет. В роли Мефистофеля — приглашённая звезда Аскар Абразаков и пермский солист Гарри Агаджанян. Партию Валентина исполнят Василий Ладюк и Константин Сучков.

Как пояснил Дмитрий Ренанский, «Фауст» начнёт серию из трёх больших оперных премьер, которые соединяют романтический репертуар с актуальной режиссурой. Второй премьерой в этом цикле станет «Евгений Онегин» (12 +)19 — 23 марта 2022 года. Хрестоматийную и обязательную в репертуаре театра имени Чайковского оперу поставит известный режиссёр драматического театра Владиславс Наставшевс. Как и «Кармен» для Константина Богомолова, пермский «Евгений Онегин» будет для него первой большой оперной работой.

В апреле 2022 года пройдёт традиционный Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск». Как всегда, художественный руководитель конкурса Владимир Васильев готовит балетную премьеру для церемонии открытия, которая пройдёт 19 апреля: «Дягилев. Hommage» (12 +) — это пять балетных миниатюр, посвящённых антрепризе Сергея Дягилева, поставленных хореографами — лауреатами «Арабеска» Юлией Бачевой, Дмитрием Залесским, Александром Могилёвым, Алексеем Расторгуевым и Юлией Репицыной. Антон Пимонов надеется, что это название войдёт в постоянный репертуар театра.

Завершающей премьерой сезона будет опера Беллини «Норма» (16 +). Это такое казусное название: центральная ария этой оперы Casta Diva звучит всегда и везде, но целиком «Норму» редко встретишь в репертуарном театре. Пермская постановка будет совершеннейшим эксклюзивом: в ней не будет режиссёра. Концепцией спектакля занимаются его музыкальный руководитель — дирижёр Мигран Агаджанян — и куратор, искусствовед, специалист по классическому итальянскому искусству Аркадий Ипполитов. «Большая честь, что Ипполитов согласился с нами работать», — считает Дмитрий Ренанский. Содержанием спектакля будет взаимодействие музыки с тем пространством, в котором она будет исполняться.

Перспективы

Довлет Анзароков с гордостью сообщил, что театр наконец-то освоил перспективное планирование: 2022 год свёрстан полностью и почти закончен 2023-й. Эти планы театр обещает обнародовать в феврале 2022 года, однако кое-что о премьерах следующего сезона уже известно.

На осень 2022 года запланирована премьера балета Прокофьева «Каменный цветок» в постановке Антона Пимонова, в декабре должен быть представлен вечер одноактных опер — «Соловей» Игоря Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока в постановке лауреата «Золотой маски» Евгении Сафоновой, ещё одного представителя драматической режиссуры, мигрирующего в сторону оперы. В феврале 2023 года обещана опера современного российского композитора, написанная по заказу театра, в постановке главного режиссёра Пермской оперы Марата Гацалова.

Другие проекты

Пермский театр оперы и балета стал первым театром в Перми, в котором создан эндаунмент-фонд и формируется целевой капитал. Презентация Фонда поддержки Пермского театра оперы и балета пройдёт 15 сентября в Сколково, после этого театр будет готов обнародовать состав Попечительского совета фонда и название управляющей компании. По словам Довлета Анзарокова, целевой капитал театру нужен для того, чтобы не зависеть полностью от средства краевого бюджета. Из средств фонда планируется финансировать проекты в сотрудничестве с мировыми музыкальными институциями, удерживать в театре высококлассные кадры, заказывать новые произведения композиторам.

В честь юбилея театра будет открыта выставка, кураторами которой станут Антон Флёров и Мария Бейлина из Института театра. Выставочные экспонаты расположатся в фойе всех трёх ярусов, они будут рассказывать об истории и традициях театра, о взаимодействии театра и города. Вернисаж планируется на конец ноября, когда будет проходить официальное празднование юбилея театра.

Кадры

Как всегда, в новом сезоне появились новые лица в балетной труппе. Восемь танцовщиков — выпускники Академии русского балета им. Агриппины Вагановой, Новосибирского и Красноярского хореографических училищ и, конечно, Пермского хореографического училища, откуда пришли три человека, в том числе два лауреата «Арабеска».

Пополнение в оперной труппе планируется чуть позже: Медея Ясониди прослушала около 100 присланных ей записей и выбрала троих претендентов. Тенор, сопрано и бас прибудут на очное прослушивание в октябре.

Продолжается набор в оркестр театра. Там ещё много вакансий... Довлет Анзароков чрезвычайно озабочен тем, что в оркестре нет двух полноценных составов, и намерен исправить это положение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.