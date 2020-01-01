Олеся Максименко Оценили и потестировали Фоторепортаж со спортивной зоны пермской набережной Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 7 сентября, на набережной Камы открылась спортивная зона. Для посещений теперь доступны беговая дорожка, тренажёры, площадки для игры в мини-футбол, баскетбол и теннис.

Как сообщил на своей странице в Instagram мэр Перми Алексей Дёмкин, «одними из первых качество покрытия оценили пермские легкоатлеты. Им понравилось».

Кроме того, в воскресенье баскетбольную площадку протестировал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Сыграли с легендами «Урал-Грейта», — написал он в своём Instagram.

Добавим, спортивная зона выполнена в ярко-бирюзовом цвете. А над трибунами расположено большое граффити, дизайн которого разработал художник Ильяс Нарбеков.

Константин Долгановский

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