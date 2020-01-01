Андрей Стрельцов «Парма» на «Кубке Кондрашина и Белова» в Санкт-Петербурге заняла третье место Игра состоялась со счётом 76:57 Поделиться Поделиться Твитнуть

Баскетболисты пермской «Пармы» одержали победу над «Нижним Новгородом» в матче за третье место на Кубке имени Владимира Кондрашина и Александра Белова.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой пермяков со счётом 76:57.

Самыми результативными на площадке среди пермских баскетболистов были Эйгирдас Жукаускас (11 очков + пять подборов + три передачи), и Марекс Мейерис (девять очков + семь подборов + три блок-шота),

Завершат серию контрольных игр подопечные Казиса Максвитиса 7 сентября в гостях с казанским УНИКСом.

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