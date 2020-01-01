Пермский «Уралхим» подвёл производственные итоги первого полугодия 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми подвели производственные итоги за шесть месяцев работы в 2021 году.

Общий объём выпущенной за этот период товарной продукции составил 456,6 тыс. т, что незначительно превышает уровень производства за первое полугодие 2020 года.

Выпуск карбамида за январь — июнь 2021 года составил 341,3 тыс. т, что соответствует уровню производства за аналогичный период прошлого года. Аммиака было произведено 311,6 тыс. т (в том числе товарного — 115,3 тыс. т), что соответствует объёму производства за первое полугодие 2020 года.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Обеспечение бесперебойного производства является нашей ключевой задачей. Проведённый в прошлом году большой ремонт, а также меры против распространения коронавирусной инфекции на предприятии в совокупности позволили показать стабильно высокие результаты работы в первом полугодии текущего года.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

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