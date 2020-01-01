Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сезон премьер и открытий Театры и концертные организации рассказали, что планируют на начало сезона-2021/2022 Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Пермские театры и концертные залы закрыли или вот-вот закроют сезон, однако театралам и меломанам не стоит расслабляться: на начало нового сезона планируется много любопытного.

Пермский академический Театр-Театр можно назвать самым трудолюбивым театром краевого центра: здесь сезон ещё не завершён, а новый открывается раньше других — уже 18 августа труппа театра сыграет свой знаменитый мюзикл «Алые паруса» (12+). В начале сентября в Театре-Театре пройдут гастроли Театра наций со спектаклями «Метод Грёнхольма» (18+) и «Fарс-мажорный концерт» (12+), а первая премьера планируется на 30 сентября: Борис Мильграм представит мюзикл по культовому роману Эриха Марии Ремарка «Три товарища» (16+), который специально создаётся по заказу театра.

Театр «Балет Евгения Панфилова» планирует открываться 15 и 16 сентября показом двух премьер. Спектакль, который создаётся в содружестве с французскими хореографами, получил название Vertiges (16+), читается «Вертиж», в переводе — «Головокружение»); он будет посвящён цирку и циркачам. Директор театра Марина Несенчук, конечно, опасается, что ковидные ограничения могут помешать французам прибыть на постановку, в таком случае премьера на открытии будет только одна. Хореограф Алексей Расторгуев ставит спектакль «Фрида» (16+), посвящённый Фриде Кало и вообще женщинам в искусстве.

Пермский ТЮЗ и Пермский театр оперы и балета открывают сезон с разницей в месяц: оперный — 24 августа, а ТЮЗ — 24 сентября, и оба покажут недавние премьеры: ТЮЗ — постановку бывшего худрука Михаила Скоморохова «Я вижу солнце» (12+, от 14 лет), а театр оперы и балета соблюдает традицию открывать сезон произведением своего «патрона» — Петра Ильича Чайковского — и показывает «Иоланту» (12+) в постановке Марата Гацалова. Оба театра намерены в начале сезона собрать пресс-конференции, чтобы с планами работы журналистов познакомили новые руководители. В ТЮЗе ждут, когда Константин Яковлев будет официально назначен художественным руководителем, а в театре оперы и балета новый сезон будет представлять директор Довлет Анзароков.

Пермская филармония хоть официально и закрыла концертный сезон, но не прекратила концертную деятельность: на протяжении всего лета и в сентябре идут концерты в Органном зале. Официальное открытие сезона состоится 7 октября, когда в Большом зале филармонии откроется XI фестиваль Дениса Мацуева (6+). В фестивале принимает участие долгожданный, любимый пермяками Государственный оркестр Республики Татарстан во главе с Александром Сладковским.

В частной филармонии «Триумф» сезон начнётся раньше, чем обычно. Уже 28 августа здесь даст концерт московская инди-поп-группа группа OQJAV (16+). Арт-директор «Триумфа» Сергей Аристов считает, что концерт задаст тон всему сезону: «После очень тяжелого и стрессового года мы решили, что в новом сезоне просто необходимо добавить драйвовую перчинку в виде хороших инди-рок-команд. Сейчас ведутся переговоры с такими командами, как «Хадн-Дадн», «Добра Ночь», «Комсомольск», «Краснознамённая дивизия имени моей бабушки», SHORTPARIS (все — 16+).

Кроме инди-рока обещан цикл фортепианных концертов с участием Михаила Мордвинова, Полины Осетинской, Настасьи Хрущёвой и Варвары Мягковой (все — 6+). Современную хореографию представит моноспектакль Лилии Бурдинской «Офелия в бинтах», новые спектакли привезёт екатеринбургский «Танцтеатр», хореограф Ольга Цветкова создаст перформанс вместе с музыкантом из musicAeterna (все — 12+). Кроме того, будут концерты барочной музыки, образовательная программа, музыкальные спектакли, кинопоказы и многое другое.

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