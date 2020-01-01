Елена Синица Владимир Плотников вновь стал самым богатым депутатом гордумы Его доход за 2020 год составил 218,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Самым богатым депутатом Пермской городской думы вновь стал Владимир Плотников, задекларировавший доход в размере 218,5 млн руб. В собственности у депутата указаны восемь земельных участков общей площадью 18,8 тыс. кв. м, также два жилых дома общей площадью 938,9 кв. м и половина доли квартиры площадью 118,5 кв. м в Испании. Кроме этого, в пользовании у депутата квартира площадью 147,8 кв. м. В декларации депутата также указана информация двух автомобилях Mercedes-Benz S63, Rolls Royce Ghost и прицепе МЗСА-817708.





Доход супруги парламентария в 2020 году составил 1 млн руб. У неё в собственности семь земельных участков общей площадью 13,6 тыс. кв. м, два жилых дома общей площадью 1,5 тыс. кв. м. Кроме этого, в её собственности две квартиры, общая площадь которых составляет 188,9 кв. м, а также и половина доли квартиры площадью 118,5 кв. м в Испании. Во владении супруги три автомобиля — Bentley Continental-Flyingspur и два Porshe Cayenne.





Второе место по доходам среди депутатов гордумы занял Александр Колчанов — 64,5 млн руб. Согласно декларации, он имеет в общем владении четвёртую долю земельного участка площадью 1,2 тыс. кв. м. Также имеется в пользовании квартира площадью 153 кв. м. В то же время его супруга задекларировала доход в размере 10,3 млн руб. Она владеет земельным участком площадью 1,8 тыс. кв. м. Также она имеет в совместной собственности половину доли земельного участка в 1,9 тыс. кв. м и ещё четвёртую доли земельного участка площадью 1,1 тыс. кв. м. Помимо этого, в собственности супруги жилой дом 384,8 кв. м, одна квартира площадью 67,1 кв. м, третья доли квартиры площадью 142,6 кв. м, два помещения, общая площадь которых составляет 177,5 кв. м, и сооружение в 43 кв. м.

В её же владении два автомобиля: Mercedes-Benz S450 4М и Land Rover Range Rover.





Закрывает тройку лидеров депутат Дмитрий Фёдоров с доходом в 54,3 млн руб. В его собственности земельный участок 167 кв. м, квартиру 281,2 кв. м, нежилое помещение площадью 288,7 кв. м. Ещё в двух земельных участках владеет восьмой долей (235 кв. м и 209 кв. м). Кроме этого, он владеет третьей долей земельного участка площадью 15 тыс. кв. м и четвёртой долей земельного участка в размере 293 кв. м. Также он собственник четвёртой доли в двух сооружениях газохимического комплекса. Площадь одного из них — 3 кв. м, площадь второго не указана. Помимо этого, он имеет автомобиль Toyota RAV4, моторное судно ЧТЗ 382, прицеп «Скиф САЗ 82993-01».





Также сообщается, что сделки по приобретению земельного участка, нежилого помещения, сооружения газохимического комплекса, транспортного средства совершены за счёт продажи ценных бумаг. Кроме этого, в его пользовании два земельных участка общей площадью 4,6 тыс. кв. м, две квартиры общей площадью 79,6 кв. м. Его супруга заработала за год 5,2 млн руб. В её собственности два земельных участка общей площадью 4,6 тыс. кв. м, половина доли квартиры площадью 34,5 кв. м и третья доля квартиры площадью 45,1 кв. м. А в пользовании пять земельных участков общей площадью 15,9 тыс. кв. м и квартира площадью 281,2 кв. м. Источниками получения средств, за счёт которых совершена сделка по приобретению недвижимого имущества, является доход полученный от продажи недвижимого имущества.





Наименьший доход за 2020 год задекларировал Сергей Ильин — 132 тыс. руб. Он имеет в пользовании только квартиры площадью 68,9 кв. м и 56,9 кв. м. Его супруга за год заработала 532 тыс. руб. В её собственности три земельных участка общей площадью 3,9 тыс. кв. м и квартира площадью 68,9 кв. м.





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