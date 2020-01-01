Количество бюджетных мест в вузах Перми будет увеличено на 550 Учиться бесплатно сможет почти половина выпускников школ Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2021 году количество бюджетных мест для выпускников Прикамья составит 5911. Это на 550 больше, чем было выделено в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого минобра. Таким образом, почти половина выпускников Прикамья сможет поступить на бюджет.

В пресс-службе напоминают, что задачу по увеличению числа бюджетных мест поставил президент РФ Владимир Путин в послании в апреле. Также по поручению главы государства около 10 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета на капремонт и оснащение оборудованием педагогических вузов по всей стране. Важно пристальное внимание уделить качественной и современной подготовке учителей. «От них во многом зависит будущее России», — сказал глава государства.

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