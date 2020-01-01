Елена Синица «Нам нужно синхронизировать наши проекты» Президент Татарстана и «ЭР-Телеком Холдинг» наметили перспективы дальнейшего сотрудничества Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках рабочего визита в Пермский край в пятницу, 14 мая, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил технопарк Morion Digital. Здесь он познакомился с разработками «ЭР-Телеком», Unicorn, Promobot и других IT-компаний.

Сегодня «ЭР-Телеком Холдинг» является самым быстрорастущим национальным оператором, занимает второе место на рынке услуг ШПД-интернета, третье место на рынке кабельного ТВ и пятое — среди телеком-операторов страны. По словам президента «ЭР-Телеком Холдинга» Андрея Кузяева, компания охватывает две трети регионов России и входит в ТОП-300 компаний страны. Выручка холдинга за прошлый год составила более 53 млрд руб. В планах на этот год — дойти до отметки в 70 млрд руб.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинга»:

— Когда-то это была небольшая пермская компания, которая строила оптические сети. Сегодня по масштабам бизнеса «ЭР-Телеком» на территории края уступает только «Уралхиму» и «ЛУКОЙЛу». Мы стали одной из градообразующих компаний. Через лет пять этот масштаб только увеличится.

Татарстан, по оценке Андрея Кузяева, является одним из ведущих в стране регионов по уровню развития современных технологий. «Для нас республика является важнейшим стратегическим партнёром», — отметил он. Именно поэтому холдинг планирует и дальше поддерживать и укреплять отношения с Татарстаном.

За время работы в республике «ЭР-Телеком» инвестировал в субъект порядка 5 млрд руб. Компания занимает 1/3 долю рынка Татарстана по интернету и кабельному телевидению. Сейчас в Татарстане более 35 тыс. подъездов оснащены системой «Умный домофон», видеокамерами и Wi-Fi точками, рассказал директор межрегионального филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в республике Рамиль Гарифуллин. Это, по его словам, позволило снизить уровень преступности на 40%. В этом году принята стратегия развития компании на пять лет. До 2025 года в холдинг планируется инвестировать 4,5 млрд руб.

Кроме этого, президенту Татарстана презентовали проекты резидентов технопарка Morion Digital в сфере «умного дома», создания цифровой модели региона, а также цифровой сервис для нефтедобычи. По словам Андрея Кузяева, технопарк «дал импульс для развития совершенно новой экономики в сфере цифровых технологий».

Фото: Екатерина Фирсова

Отметим, Morion Digital является одним из самых крупных частных технопарков России. Сейчас резидентами технопарка являются свыше 40 компаний: от стартапов до корпораций, которые занимаются разработкой роботов, программного обеспечения, систем обеспечения связи. В частности, на площадке технопарка создают продукты будущего такие компании, как Promobot, Unicorn, «Бюро информационных технологий» и др.

«За несколько лет, что существует технопарк, мы стали региональным оператором «Сколково» и вошли в ТОП-5 технопарков России, — подчеркнул директор Morion Digital Оскар Ягафаров. — Видно, как динамично развиваются компании нашего технопарка. Важно, что мы создаём экосистему технологического предпринимательства для компаний, которая в том числе и обеспечивает эту динамику».

Затем президент Татарстана посетил производственную площадку компании Promobot, которая специализируется на производстве автономных сервисных роботов.

Рустам Минниханов высоко оценил потенциал «ЭР-Телекома» и выразил готовность к расширению сотрудничества. В частности, он предложил использовать цифровые решения компании при реализации программ модернизации стационаров, развития парков и скверов, благоустройства дворов.

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан:

— Очень радует, что инновационное производство располагается и в регионах. Сегодня я увидел это лично. И офис Promobot — не просто какой-то шоурум, а настоящее производство полного цикла. Это очень радует. «ЭР-Телеком» серьёзно представлен в республике. Я считаю, что нам важно синхронизировать наши проекты.





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