Елена Синица Мерами социальной поддержки в прошлом году воспользовались 147 тыс. семей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательном собрании Пермского края прошли публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета за 2020 год. В прошлом году на социальную помощь и поддержку жителей края из бюджета региона было направлено 30,6 млрд руб. Это на 6,5 млрд руб. больше, чем было запланировано. Такие цифры привёл в рамках своего выступления на публичных слушаниях глава минсоца Павел Фокин.

По его словам, в прошлом году, в целом, различными мерами поддержки воспользовались 147 тыс. семей. Из них 19 тыс. семей получали выплаты на первого ребёнка в размере 10,7 тыс. руб., 100 тыс. семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет — выплаты в 5,3 тыс. руб. Кроме того, было приобретено и передано жителям 24716 подарочных комплектов в рамках акции «подарок новорождённому».





Ещё одним видом социальной помощи стало выделение средств на отдых и оздоровление детей. Такой вид поддержки получило порядка 187 тыс. детей.





Что касается старшего поколения, то, по словам главы минсоца, всех пожилых людей в прошлом году обследовали социальные участковые. По итогам этой работы более 4 тыс. человек были взяты на сопровождение, а 1,5 тыс. — на социальное обслуживание. В целом этими мерами поддержки пользуются сегодня 15 тыс. жителей.





Отдельное внимание — людям с особыми потребностями. Около 5,5 тыс. инвалидов ежегодно получают услуги по реабилитации. Кроме того, в рамках программы «Доступная среда» было приспособлено под потребности людей с ОВЗ порядка 1,6 тыс. объектов, что на 5% больше, чем годом ранее (в 2019 — 1,4 тыс.).





Павел Фокин отметил, что в 2020 году 1,1 млрд руб. был направлен на обеспечение жильём 864 человек из числа детей-сирот. Также возможность улучшить жилищные условия получили 2 237 молодых семей.





Председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин обратил внимание, что несмотря на сложные условия прошлого года, ключевой приоритет бюджетной политики остается неизменным — безусловное исполнение всех взятых социальных обязательств. Все они сохранены и проиндексированы. На сегодня в крае каждый третий житель получает те или иные меры социальной поддержки.





Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания:





— Один из ключевых приоритетов — поддержка семей с детьми. На сегодня порядка 40% семей с детьми являются получателями различных пособий и выплат. Конечно, есть и отставания по некоторым показателям, но со стороны правительства были проделаны максимальные усилия для сокращения этого отставания. Активное движение не всегда есть, необходимо придать ускорение, войти в рабочий режим исполнения нормативов. Доклад, думаю, дал пищу для размышления, как нам дальше двигаться в 2021 году.

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