Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 30 апреля по 2 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM

С 30 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на новую выставку «Гастев. Как надо работать» (0+). Проект рассказывает историю поэта, исследователя, революционера, ученого, организатора Центрального института труда и основателя системы НОТ в СССР Алексея Капитоновича Гастева.

30 апреля с 04:40 до 1 мая, 03:30 TheatreHD покажет запись спектакля «Манон» (16+). История о безумной взаимной и несчастной любви Манон Леско и кавалера де Гриё, рассказанная Жюлем Масснети посталенная в The Met.

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

30 апреля в 19:00 в Большом зале филармонии в рамках XX Московского Пасхального фестиваля выступит Симфонический оркестр Мариинского театра (6+). Дирижёр — Валерий Гергиев, солисты — Даниил Трифонов и Павел Милюков. На сайте филармонии пройдёт трансляция концерта.

Пермский академический театр оперы и балета

30 апреля в 19:00 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на оперу Моцарта «Дон Жуан» (12+) в постановке Марата Гацалова. Исполняется на итальянском языке с русскими титрами.

30 апреля в 21:00 в частной филармонии «Триумф» выступит Юлия Балабанова с программой «Вальпургиева ночь с Балабановой» (12+).

30 апреля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Квартал ведьм в Стокгольме» (12+).

1 мая с 04:40 до 2 мая, 03:30 TheatreHD покажет запись «Травиаты» (16+) в постановке The Met. В главных ролях Пласидо Доминго, Иляна Котрубаш, Корнелл Макнил. Дирижёр — Джеймс Ливайн.

1 мая в 12:00 Муниципальные библиотеки Перми проведут трансляцию онлайн-концерта гитарной музыки «Струны души» (0+). Прозвучат произведения композиторов от эпохи барокко до наших дней в исполнении Никиты Щукина, учащегося ДШИ №9; студентов ПГИК Елены Крыниной, Гора Аветисяна, Егора Филимонова и Дмитрия Харюшина. В этот же день в 17:00 пройдет краеведческая лекция «Пермь мистическая»: экскурсовод проведет участников по самым таинственным и необычным местам Перми, расскажет о городских легендах и поможет взглянуть на историю Перми с неожиданного ракурса.

1 мая в 14:00 и 16:00 в киноцентре «Премьер» пройдёт Первомайская кинодемонстрация (6+). Зрителей ждут весёлые и добрые истории для всей семьи от киностудии «Союзмультфильм» — сборники «Простоквашино» и «Винни Пух и другие медведи».

1 и 2 мая в 20:00 Театр «Сцена-Молот» приглашает на премьеру спектакля «Лир» (16+).

2 мая с 04:40 до 3 мая, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Адриана Лекуврёр» (16+). В главных ролях Анна Нетребко, Пётр Бечала, Анита Рачвелишвили и др.

2 мая в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут балет на музыку Лео Делиба «Коппелия» (6+). «Коппелия» представляет собой редкий для балета жанр — комедию. Волшебство, превращения, приключения, знакомая с детства музыка и самые красивые в мире танцы — все это есть в спектакле, который Большой театр восстановил к 200-летию Мариуса Петипа. Легкий, веселый, со счастливым финалом, этот балет нравится и детям, и взрослым.

2 мая в 16:00 Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на Весенний концерт (0+) народного ансамбля уральского танца «Камушка».

До 2 мая Завод им. Шпагина приглашает на выставку «Робостанция поколения М» (0+). Посетителей ждёт встреча с командой необычных роботов московской «Робостанции ВДНХ». Среди них будет робот-художник, Обнимишка, Кики, Промобот, Художник, Альфа, Кусака, Борис и другие.

До 27 мая в Пермской Арт-резиденции проходит выставка произведений пермских художников Валентина Жданова и Юрия Лапшина «Память» (0+), посвящённая 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Частью экспозицию выставки стали детские рисунки — работы учащихся Детской художественной школы им. Е.Н.Широкова.

До 1 мая в Пермской краевой библиотеке им. Горького проходит выставка оригинальных картин Андрея Старикова «Сквозь время и пространство: телескоп Хаббл плюс фантазия» (0+).

До 12 мая гарелея «Дом Боне» приглашает на выставку Ольги Молчановой-Пермяковой «В юбке» (12+).

До 19 мая Пермская Арт-резиденция представляет выставочный фото-литературный проект, посвящённый 50-летию Народного фотоклуба «Пермь», «ФотоКвест. Путешественники во времени» (0+). В проекте принимают участие 22 фотохудожника клуба. Гостей ждёт путешествие во времени от историка Владимира Туркина, фотодетектив пермского писателя Владимира Щербакова и многое другое.

До 18 июля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку Владимира Архипова «Предметы гордости и стыда» (0+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы, а также документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

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