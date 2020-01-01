Схема размещения НТО в Перми предусматривает создание семи летних кафе Пять из них будут при стационарных объектах, ещё два отдельно стоящими Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Два места для отдельных летников и ещё пять при стационарных кафе и ресторанах предусмотрены схемой размещения нестационарных торговых объектов в Перми, передаёт издание Business Class со ссылкой на департамент экономики и промышленной политики администрации Перми.

В настоящее время на аукцион выставлены места размещения летников, которые будут работать отдельно. Результаты конкурса будут известны 18 мая. Для заключения договоров на размещение летних кафе при стационарных объектах общественного питания проведения аукциона не требуется.





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