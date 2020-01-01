Пермь вошла в топ-10 городов по уровню развития государственно-частного партнёрства Рейтинг составил национальный центр ГЧП Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

На платформе «Росинфра» состоялась онлайн-презентация итогов и объявление топ-10 городов России по эффективности привлечения частных инвестиций в городскую экономику. Пермь в рейтинге заняла седьмое место.

Уровень развития муниципально-частного партнёрства (МЧП) по итогам прошлого года в 100 городах России впервые оценил Национальный центр ГЧП при содействии АО «ВЭБ Инфраструктура».

Для анализа были выбраны крупнейшие города страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, так как их показатели в плане возможностей доходной части бюджетов несоизмеримы с показателями других городов России.

В топ-10 кроме Перми вошли Сургут, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Нижневартовск, Волгоград, Самара, Южно-Сахалинск и Барнаул. По мнению авторов, в городах-лидерах создана и успешно действует отлаженная система управления ГЧП-проектами.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, государственно-частное партнёрство — один из наиболее эффективных инструментов реализации проектов, которые позволяют улучшать качество жизни людей и при этом экономить бюджетные средства:

-Мы понимаем, что объекты социальной инфраструктуры — например, медицинские учреждения, бассейны — имеют большой срок окупаемости. Для нас значимо направление ГЧП, потому что благодаря «частным деньгам» мы можем наращивать реализацию социально значимых проектов, на которые есть запрос со стороны жителей края.

На сегодня в крае реализуются 102 проекта с применением механизмов ГЧП. Прорабатываются и новые. Например, строительство Северного обхода Перми, третьего моста через Каму, современной многофункциональной спортивной арены.

«Пермский край был одним из первых регионов, который пилотно внедрял инструменты государственно-частного партнёрства в управлении городским хозяйством. Одним из первых проектов в России было концессионное соглашение между компанией «НОВОГОР-Прикамье» и администрацией Перми, заключённое ещё в 2013 году, — рассказал руководитель проекта «Технополис «Новый Звёздный» Сергей Толчин. — Согласно договорённости сторон до 2054 года ООО «Новогор-Прикамье» обязано вложить в работу системы водоснабжения и водоотведения Перми не менее 20 млрд руб.».

«Сейчас власти Пермского края делают ставку на развитие государственно-частного партнёрства в сфере крупных инфраструктурных проектов, — говорит депутат Пермской городской думы Сергей Ильин. — Развитие государственно-частного партнёрства для региона позволяет перейти от обсуждения в стадию реализации на целом ряде крупных объектов, которые долгие годы существовали только в виде идей. Третий мост через Каму — самый яркий пример».

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