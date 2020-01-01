Александр Василенко заявился на праймериз «Единой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Василенко

Действующий депутат Госдумы Александр Василенко подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Государственную думу по федеральному избирательному округу на территории Пермского края. Об этом сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.

Ранее на участие в праймериз заявились пермские депутаты-одномандатники в Госдуме Дмитрий Скриванов (округ №60), Игорь Шубин (округ №58), Алексей Бурнашов (округ №59), Дмитрий Сазонов (округ №61).

Праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая в онлайн-режиме: проголосовать за кандидатов можно будет через портал «Госуслуги».

Выдвижение кандидатов возможно с 15 марта до 29 апреля.

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