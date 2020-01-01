Псевдогазовики обворовывали квартиры Доказаны пять эпизодов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Перми задержали женщин 1977 и 1986 годов рождения, которые подозреваются в серии краж. Об этом «Пятнице» рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Установлено, что злоумышленницы, представляясь сотрудницами газовой службы, проникали в квартиры к престарелым людям. Под предлогом проверки газовой плиты, одна из них отвлекала внимание потерпевших, другая в этот момент искала в квартире денежные средства.

В настоящий момент оперативниками установлено пять преступных эпизодов, совершенных на территории Дзержинского и Индустриального районов Перми. Предварительный ущерб составил свыше 420 тысяч рублей.

Помимо этого полицейские при личном досмотре изъяли у злоумышленниц около 1.2 млн. рублей. Достоверно подтвердить законное происхождение денежных средств задержанные не смогли. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по п. «а» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантки помещены в следственный изолятор.

Оперативники полагают, что подозреваемые могут быть причастны к совершению серии аналогичных преступлений. Если Вы пострадали от действий этих женщин, звоните по телефону 8-912-069-79-77 или 02, отмечают в МВД.

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