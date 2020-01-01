Пермская больница арендует автомобиль бизнес-класса за миллион рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Аукцион на оказание транспортных услуг на легковом автомобиле бизнес-класса объявила городская клиническая больница №2 имени Граля в Перми.

Максимальная цена — 1,1 млн руб. Победитель аукциона определится 26 марта. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Согласно технзаданию требуется один автомобиль-седан на старше 5 лет. Транспортное средство вместе водителем должно быть закреплено за больницей и может быть задействовано с понедельника по четверг с 7:00 до 19:30, а по пятницам и в предпраздничные дни — с 7:00 до 18:30.

Срок оказания услуг — с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

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