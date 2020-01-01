В Пермской финансово-производственной группе сменился гендиректор Поделиться Поделиться Твитнуть

Генеральным директором Пермской финансово-производственной группы с 3 февраля 2021 года назначена Елена Титова, ранее занимавшая должность заместителя директора представительства ООО «ПФП-группа» в Москве.

Компетенции Елены Николаевны по стратегическому и операционному управлению помогут укрепить лидирующие позиции Пермской финансово-производственной группы, сообщили в компании.

Георгий Ткаченко назначен на должность советника председателя совета директоров ООО «ПФП-группа». В ближайшее время он возглавит один из новых крупных проектов Группы.

Андрей Кузяев поблагодарил Георгия Ткаченко за семь плодотворных лет на посту руководителя компании и большой вклад в развитие ООО «ПФП-группа».

В компании сообщили, что со сменой руководителя стратегические цели развития Пермской финансово-производственной группы не изменятся. Приоритетами по-прежнему остаются повышение эффективности бизнеса и рост стоимости Группы.

Елена Титова окончила Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальностям: финансы и кредит, маркетинг. На предприятиях ПФПГ-холдинга работает 17 лет.

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