Скончался почётный нефтяник Виктор Лобанов Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Лобанов

На 74-м году жизни скончался гендиректор ООО «РИД Ойл-Пермь» и АО «Пермоблнефть» Виктор Лобанов.

Он был награжден знаком отличника нефтяной промышленности, орденом «Знак Почета», имеет звания заслуженного работника Минтопэнерго РФ, почетного гражданина Осы, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, удостоен медали «За развитие нефтегазового комплекса России» и памятного знака «Герб Пермской области».

Олег Третьяков, генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермь»:

— Это огромная утрата для всей нефтяной отрасли Пермского края, которой Виктор Александрович посвятил ровно полвека. Он длительное время работал в Осинском нефтяном районе: прошёл трудовой путь от мастера цеха поддержания пластового давления до начальника НГДУ «Осинскнефть», которое возглавлял в течение 15 лет; руководил пуском крупных месторождений — Маячного, Баклановского, Рассветного, Шумовского, внедрял систему экологического и радиационного мониторинга, стоял у истоков создания первого в регионе нефтяного совместного предприятия «ПермТОТИнефть», организовывал масштабное промышленное, гражданское и инфраструктурное строительство.

Виктор Александрович был одним из основателей ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», заместителем генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», руководителем ряда нефтяных компаний. Его вклад в производственно-техническое и социально-экономическое развитие нефтедобывающих предприятий и регионов их деятельности огромен.

Виктор Александрович Лобанов был блестящим специалистом, опытнейшим руководителем и замечательным человеком. Мы навсегда оставим в своем сердце добрую память о нём.

Андрей Кузяев, председатель совета директоров Пермской финансово-производственной группы:

— Уважаемые Нина Михайловна, Анатолий Викторович, Елена Викторовна, примите мои искренние соболезнования!

Замечательный человек, верный друг и соратник, Виктор Александрович был настоящей легендой пермской нефтедобычи, мудрым учителем и старшим товарищем.

С ним связаны многие достижения прикамской «нефтянки». Он не боялся брать на себя ответственность и принимать смелые решения.

Виктор Александрович Лобанов для всей ПФП-группы и меня лично — Учитель с большой буквы.

Во многом благодаря его опыту и организаторским способностям был реализован проект ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», за короткий срок мы смогли достичь высоких результатов и стать одним из передовых предприятий системы ПАО ЛУКОЙЛ.

Более 25 лет Виктор Александрович вёл нефтяные проекты в нашем холдинге, превращая только встающие на ноги неокрепшие компании в эффективно работающие производства.

Пользуясь неизменным авторитетом, он всегда был немногословным, но много делающим руководителем.

Мы постараемся сохранить память о нём не только в наших сердцах, но и в сердцах тех, кто придёт продолжать дело его жизни — развивать нефтяную отрасль Прикамья и всей России.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Родные, друзья, коллеги Виктора Александровича Лобанова! Примите глубокие соболезнования в связи с его кончиной.

Виктор Александрович внёс серьезный вклад в развитие нефтяной промышленности Пермского края, более полувека посвятив любимому делу. Благодаря профессионализму, ответственности, целеустремленности и личной порядочности он пользовался заслуженным уважением коллег, был примером для молодых нефтяников.

Добрая память о Викторе Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Георгий Ткаченко, генеральный директор Пермской финансово-производственной группы:

— Уважаемые родные, друзья Виктора Александровича Лобанова, примите искренние соболезнования в связи с кончиной прекрасного человека и замечательного коллеги! Профессионализм, талант, высочайшая работоспособность признаны всеми, кого свела с Виктором Александровичем судьба. Мне посчастливилось иметь возможность реализовывать с ним общие проекты и получать столь необходимые и важные советы, в которых мудрость и жизненный опыт сплелись воедино.

Виктор Александрович Лобанов умел найти нужный подход к любому человеку, независимо от статуса. И на своей малой Родине, в Ильинском, и в Осе, где он добился многого, и во всём Прикамье он пользовался неизменным авторитетом. Жизнь Виктора Александровича Лобанова — целая веха в пермской нефтедобыче и в судьбе нескольких поколений нефтяников. Он навсегда останется в нашей памяти и истории Пермского края.

Равиль Маганов, Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

— Уважаемые Нина Михайловна, Анатолий Викторович и Елена Викторовна!

Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования в связи с безвременным уходом из жизни вашего мужа и отца.

Я знал Виктора Александровича как опытного, авторитетного руководителя. Он стоял у истоков «ЛУКОЙЛа-Пермь» и своей плодотворной деятельностью внес неоценимый вклад в развитие компании. Он обладал всеми необходимыми профессиональными качествами, которые гармонично сочетались с его личным обаянием, доброжелательностью, принципиальностью, умением расположить к себе окружающих.

Мы навсегда сохраним память об этом умном, добропорядочном и уважаемом человеке.

Разделяю вместе с вами горечь невосполнимой утраты, искренне поддерживаю и желаю вам мужества в эти трудные дни.

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