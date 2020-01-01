Назначены публичные слушания по размещению склада ФСИН, где допускается хранение оружия Они состоятся 2 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория Бахаревки. Фото: из проекта решения Пермской городской думы

Администрация Перми назначила проведение публичных слушаний по поводу размещения склада ФСИН в Индустриальном районе Перми, в нежилой зоне на ул. Карпинского. Постановление об этом подписано врио главы города Алексеем Дёмкиным 31 декабря 2020 года.

Слушания должны состояться 2 февраля в 18:00 в администрации Индустриального района по адресу: ул. Мира, 15.

Отметим, что территория в 7,4 га, на которой предполагается размещение склада, принадлежит ФСИН. Для его строительства необходим перевод у участка в территориальную зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6).

Согласно Приказу Минюста №211 от 26 апреля 2006 «Об утверждении наставления по организации снабжения, хранения, учёта и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», на складе будет организовано складирование средств индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы, каски, щиты). Хранение боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества, порохов, пиротехнических изделий исключено.

При этом на заседании думского комитета по вопросам градостроительства и развития территории Перми 9 декабря 2020 года заместитель начальника управления ФСИН по Пермскому краю Владимир Злобин отметил, что к хранению допускаются «пистолеты и автоматы», но «исключительно в разряженном виде без патронов».

«Мы исключаем, что на складе будет храниться что-то другое, взрывчатых веществ точно не будет. Мы подконтрольны прокуратуре, если она обнаружит там хоть один патрон, то к нам будут применены самые строгие меры», — заявил тогда Владимир Злобин.

До этого, на ноябрьском пленарном заседании, депутаты фактически запретили жилую застройку на территории, ограниченной ул. Карпинского и ул. Василия Васильева.

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