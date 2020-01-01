Более 5 тыс. подарков получили сотрудники «Азота» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в преддверии Нового года выдано в общей сложности более 5 тыс. подарков. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Их получили все 23 подразделения предприятия, все сотрудники — более 2500 человек — и их дети — 1800 человек, участники корпоративных конкурсов. В этом году традиционные подарки для детей были разделены по возрастам: для малышей до пяти лет, от 6 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Руководство компании также впервые корпоративными подарками отметило всех работников. Традиционные подарки от директора филиала «Азот» получили и трудовые коллективы: каждому подразделению выдан сертификат на покупку бытовой техники в комнаты отдыха и приёма пищи.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Особое поздравление ждёт смены, которые будут работать в новогоднюю ночь. Представители совета активной молодёжи «Азота» «Лига лидеров» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки доставят сладкие подарки по всем подразделениям предприятия вечером 31 декабря.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— В этом году нет шумных корпоративов, в приоритете — здоровье и празднование в кругу семьи. Дарить подарки в канун Нового года — одна из традиций «Азота». В прошлом году по распоряжению директора впервые получили подарки азотчики, которые работали в ночь с 31 декабря на 1 января. На этих сменах лежит особая ответственность. Вместо празднования Нового года в кругу семьи или друзей они будут чутко следить за непрерывным производственным процессом. Таким поздравлением руководство благодарит сотрудников за труд.

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