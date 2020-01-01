Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать посетить в эти выходные, с 25 по 27 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

С 25 по 31 декабря портал «Культура.РФ» приглашает на новогоднюю онлайн-программу «Когда приходит Новый год» (0+).

Дубовской Н. Н. «Зимний пейзаж», 1895

Пермская государственная художественная галерея

С 25 декабря Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Образы России в искусстве рубежа ХIХ-ХХ веков» (0+).

25 декабря с 04:40 до 26 декабря, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Богема» (16+). «Богема» Франко Дзеффирелли на сцене Мет давно существует в статусе живой легенды: спектакль прошел уже более 500 раз, неоднократно транслировался в кинотеатрах и на телевидении, оброс романтическими историями и о зрителях (как минимум одно предложение руки и сердца было сделано при полном зале), и об артистах (срочный ввод Кристине Ополайс в 2014 году вместо заболевшей Аниты Хартиг задокументирован кинотрансляцией).

Однако на премьере в 1981 году зрители испытали настоящее потрясение. Показывая архивную запись спектакля 1982 года, одного из премьерной серии постановки (премьера состоялась 14 декабря 1981), Метрополитен-опера дает возможность и нынешним зрителям попытаться ощутить остроту впечатлений публики того времени.

Хрупкость Терезы Стратас соседствует с лирическим дарованием Хосе Каррераса, оттеняется выпуклой драматичностью Ренаты Скотто, а Джеймс Моррис осеняет легкомысленную монмартрскую компанию основательностью и весомостью своего вагнеровского баса.

25, 26 и 27 декабря выставочный центр «Пермская ярмарка» приглашает ярмарку новогодних подарков (0+).

25, 26 и 27 декабря на Заводе им. Шпагина пройдет множество новогодних событий: «Рождественская ярмарка» (0+), фестиваль сладостей Sweet Land (0+) и Большая книжная ярмарка (0+). Подробное расписание событий можно найти на сайте Завода им. Шпагина.

25 декабря в 19:00, 26 декабря в 11:00, 13:30 и 16:00, 27 декабря в 11:00 и 13:30 Пермский театр юного зрителя приглашает на премьеру спектакля «История Царя Гороха» (0+ от 4 лет).

25 декабря в 19:00 в Органном концертном зале в рамках Рождественского фестиваля выступит вокальная группа «COOL & JAZZY» (6+).

25 декабря в 19:00 и 27 декабря в 15:00 кинотеатр «Синема Парк Семья» и проект TheatreHD покажут трансляцию спектакля «Щелкунчик» (6+) в версии Юрия Гртгоровича.

25 декабря в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Усадьба Вяземы» (12+). Стоимость 200 рублей.

26 декабря с 04:40 до 27 декабря, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Гензель и Гретель» (16+). Опере Энгельберта Хумпердинка досталась судьба ежегодного рождественского развлечения и сугубо семейного представления, зачастую умилительно-развлекательного. Но спектакль Ричарда Джонса, поставленный в Уэльсе в 1999 году, сумел завоевать мировые сцены, в том числе и Мет, сочетанием внятной логики и отсутствия слащавости. Любая ли еда спасет от голода? И какой ценой можно одержать победу над ведьмой?

26 декабря в 15:00 в Большом зале филармонии в рамках Рождественского фестиваля зрители увидят сказку с оркестром «12 месяцев» (6+).

26 декабря в 15:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на онлайн-заседание клуба «Пермский интеллигент». Тема: «Новогодние традиции народов мира» (6+).

26 декабря в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Монсеррат» (12+). Стоимость 200 рублей.

27 декабря в 01:00 пройдёт домашняя онлайн-вечеринка (18+), которую устраивает исполнитель роли Драко Малфоя из «Гарри Поттера» Том Фелтон. Стоимость билетов 15 долларов.

27 декабря в 03:00 выступит группа Bad Religion (18+). Стоимость билетов 15 долларов.

27 декабря с 04:40 до 28 декабря, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Весёлая вдова» (16+). «Веселую вдову» в Мет поставила Сюзан Строман, известный режиссер и хореограф бродвейских мюзиклов («Без ума от тебя», «Контакт» и «Продюсеры»), и сделала это по всем классическим лекалам шоу. Роскошный канкан, яркие костюмы, эффектные декорации, наслаждающиеся комедией положений артисты — «Веселая вдова» по праву может быть названа искрометным спектаклем.

27 декабря в 16:00 в Органном концертном зале в рамках Рождественского фестиваля зрители увидят музыкальный спектакль «Сюрприз на Рождество, или Белоснежка собирает друзей» (6+).

27 декабря в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на балет «Щелкунчик» (6+).

27 декабря в 21:00 группа «Би-2» выступит с новогодним онлайн-концертом (18+).

27 декабря в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Рождество в Европе» (12+). Стоимость 200 рублей.

Марина Хитрик. «Лебедь», 2020

До 18 января в Доме художника проходит выставка произведений выпускников кафедры живописи Пермского государственного института культуры «На пути самостоятельного творчества» (6+).

До 13 января галерея «Пермский период» приглашает на новогоднюю выставку-ярмарку «Сны в зимнюю ночь» (0+).

До 20 января киноцентр «Премьер» приглашает на фотовыставку Три белых коня» (0+), посвящённую очарованию трех зимних месяцев.

Ежедневно Okko показывает записи трёх постановок, номинированных на Национальную театральную премию «Золотая Маска». Для программы «Золотая Маска» online выбраны драматические спектакли: «Сирано де Бержерак» (18+) Александринского театра в постановке Николая Рощина, «Дети солнца» (16+) Новосибирского театра «Красный факел» режиссёра Тимофея Кулябина и художника Олега Головко и «Преступление и наказание» (18+) Санкт-Петербургского театра «Приют комедианта» режиссера Константина Богомолова и художника Ларисы Ломакиной. Созданные по классическим текстам, все три работы предлагают яркое и неординарное переосмысление этих произведений.

Ежедневно Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на показ лучших спектаклей и концертов, которые размещены на платформе Permоpera.Online (0+). Здесь вы найдете пополняющуюся коллекцию видеозаписей: лучшие оперные и балетные спектакли текущего репертуара, разнообразные симфонические и камерные концерты, архивные программы о легендарных артистах и событиях, изменивших ход театральной истории, а также виртуальные экскурсии, бэкстейджи, проекты для детей и многое другое.

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