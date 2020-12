Вера Гиренко «Современные художники создают не картины, а целые миры» Куратор фестиваля «Просвет» Влад Александров — о концепции светового шоу в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В эти выходные — 19 и 20 декабря — в Перми при поддержке краевого минкульта проходит второй фестиваль света «Просвет» (6+). Городские локации подсвечены изнутри и снаружи при помощи современных мультимедиа-технологий. Мы спросили у куратора фестиваля Влада Александрова, о чём фестиваль «Просвет» и каковы особенности программы этого года.

Влад Александров

Виктор Михалев

— Влад, в чём состоит концепция фестиваля «Просвет»?

— Эта концепция была придумана специально для Перми. «П» — как первая буква города. «Свет» — как форма, с которой работают художники (почти все работы фестивальной программы основаны на их работе со светом). Плюс к этому — проект имеет образовательную функцию. Мы знакомим зрителей с качественным современным искусством в доступной форме. Это отличает нас от многих культурных институций, где сложные слова больше отталкивают зрителя, чем дают понимание. В идеале проект должен оживить город, прокачать его культурную прослойку и дать импульс на собственное творчество.

— Каждый год у фестиваля есть главная тема. Какой она будет на этот раз?

— Мы с художниками решили поразмышлять на тему вызовов 2020 года. Все долго сидели на карантине. Многие из нас активно пользовались современными технологиями: общались с близкими, заказывали еду, продолжали работу. Благодаря этому мы достаточно комфортно чувствовали себя в домашних условиях. При этом все мы хотели иметь возможность надолго выйти на улицу и соединиться с природой. Поэтому я решил, что было бы здорово порефлексировать на тему «Живо» — симбиоза природы, человека и современных технологий. Эта тема отражается практически во всех работах фестиваля этого года.

Виктор Михалев

— Какие особенности у программы «Просвета» этого года и какие световые инсталляции вы назвали бы наиболее впечатляющими?

— Программу фестиваля этого года отличает интерактивность. Во многих работах зрители станут главными героями действий и соавторами произведений искусства. Так, на «Заводе Шпагина» группа художников Sila Sveta покажет инсталляцию In to. Гуляя по пространству проекционного полотна, зрители смогут влиять на контент — вокруг них будет возникать и меняться графика. По такому же, интерактивному, принципу будет создаваться инсталляция Face-iD4000 на фасаде театра оперы и балета — камеры будут считывать изображения лиц зрителей и в художественной обработке проецировать их на театр. Интерактивная инсталляция Touch the light преобразит телебашню. При помощи специально придуманной технологии можно будет влиять на динамику света башни.

Виктор Михалев

— Очевидно, что то, о чём вы говорите, — это высокие технологии. Но почему это ещё и искусство?

— Потому что помимо технологий инсталляции содержат в себе ещё и смыслы, которые закладывают в них художники. И важно заметить, что эти смыслы выражены доступно и понятно. Например, в инсталляцию Ивана Кабалина на телебашне заложена идея о том, что человек испокон веков мечтал покорять вершины, что это желание сохранилось и по сей день, только вместо горных вершин пришли индустриальные. Телебашня — самый высокий объект города, и благодаря новым технологиям ею можно управлять.

Или ещё пример. Команда Illuminarium3000 покажет в цирке инсталляцию Singularis, которая построена на не самых простых работах Стивена Хокинга. Но сюжет инсталляции позволит приблизиться к их пониманию. Он будет основан на том, что частица прилетела на нашу планету и у каждого из нас есть возможность показать ей наш мир.

В общем, у каждой работы, которая будет показана на «Просвете», будет нетривиальное содержание и яркая современная форма, способная увлечь зрителей. Это важно, потому что современный мир переполнен информацией. Статичные картины уже не цепляют взгляд. Поэтому современные художники создают не картины, а целые миры при помощи музыки, декораций, света и графики. Это позволяет сделать эмоции от переживания искусства более сильными.

Виктор Михалев

— Можете назвать ваше самое сильное потрясение от медиаискусства?

— Есть такой датско-исландский художник Олафур Элиассон. В 2003 году в галерее Tate Modern он создал инсталляцию The Weather Project. В ней он воспроизвёл солнце внутри помещения. Эта работа была детально продумана и с инженерной, и с художественной точки зрения. В сущности, Элиассон создал живую природу внутри искусственно созданного пространства. Именно это меня потрясло.

— Как изменился регламент фестиваля «Просвет» в связи с коронавирусом?

— Действительно, пандемия внесла свои серьёзные коррективы в организацию и подготовку события, и мы предприняли беспрецедентные меры безопасности. На некоторых шоу строго лимитировано количество зрителей-участников: на шоу Camera и The forest of parma на «Заводе Шпагина» допускаются одновременно не более 15 человек. Вход на эти инсталляции действует по регистрации. Она требуется и на шоу «Симулякр» в планетарии. Ну это помимо общего для всех правила — носить средства индивидуальной защиты.

В некотором смысле социальная дистанция — лучше для восприятия искусства, ведь она позволяет зрителю погрузиться в контекст в более интимной обстановке. В своих работах художники искали ответы на вызовы 2020 года — это была их эмоциональная проработка проблем, которые стали явными для мира. Важно, что фестиваль проходит перед Новым годом, когда люди подводят итоги. В некотором смысле фестиваль сопутствует в этом, ведь следуя основной идее — в симбиозе природы, человека и технологий, — природа по-прежнему занимает главенствующую роль.

Виктор Михалев

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.