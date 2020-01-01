Елена Лодыгина журналист Депутаты гордумы обсудили запрет на установку шлагбаумов в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Депутаты Пермской гордумы в ходе обсуждения поправок в Правила благоустройства Перми затронули тему запрета на установку шлагбаумов на территории города. Новые противопожарные правила вступают в силу с 1 января 2021 года и предписывают держать проезд пожарной техники к домам и подъезд к ее местам подключения пожарных рукавов полностью свободным.

Под ограничения попадают не только шлагбаумы, различные ограничители, но даже зеленые насаждения. При этом в новых правилах противопожарного режима нет прямого запрета на придворовые шлагбаумы, но в документе четко прописано требование к таким ограничителям — они должны незамедлительно открываться при подъезде пожарной техники.

По словам депутата Пермской гордумы Вероники Куликовой, в свое время в Перми шлагбаумы в центре города устанавливались в связи с введением платной парковки, чтобы жители Перми не могли оставлять свои машины на придомовой территории. Что теперь будет с этими шлагбаумами, будут ли они подлежать демонтажу, или переоборудованы в будущем, спросила она..

На что заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич пояснил, что в новой редакции Правил благоустройства никаких поправок по шлагбаумам нет.

«Проблему по шлагбаумам мы знаем. В принципе, в каждом доме есть вахтеры, которые открывают эти шлагбаумы, и ограничитель не является препятствием для проезда пожарной машины. Если есть необходимость мы дополнительно этот вопрос, проработаем, и если будет необходимость, внесем какие-то изменения в правила благоустройства», — заявил он.

Прокурор Перми Виталий Дымолазов добавил, что по правилам благоустройства Перми к ним поступает много жалоб. Жители жалуются как на наличие, так и на отсутствие шлагбаумов.

«Вопросы также поступают, связанные с размещением несанкционированных входных групп и т.д. На мой взгляд, эти моменты надо урегулировать в правилах благоустройства», — предложил Виталий Дымолазов.

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