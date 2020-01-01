Елена Лодыгина журналист На ремонт общественных центров в Перми будет потрачено 6,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской гордумы внесли изменения в Положение об общественных центрах города Перми с целью финансирования работ не только на капитальный, но и текущий ремонт общественных центров Перми.

Благодаря поправкам, всего в Перми будет отремонтировано восемь общественных центров на общую сумму 6,2 млн руб. С предложением в гордуму вышло Управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям. Данный вопрос обсуждался на пленарном заседании Пермской гордумы.

Ранее заместитель председателя Пермской гордумы Алексей Грибанов предложил провести ревизию всех общественных центров на предмет необходимости проведения ремонта и пересмотреть методику расчёта норматива содержания помещений в срок до 6 июня 2021 года.

«Если раньше в общественных центрах проводился только капитальный ремонт, так как денег на текущий ремонт не было, сейчас пробел будет ликвидирован. Единственно, возникает вопрос: а два миллиона на ремонт — это много или мало? Сколько общественных центров получится на эти деньги отремонтировать?» — заявил Алексей Грибанов.

Напомним, всего в Перми с 2008 года открыто 43 общественных центра. Создание общественных центров в городе — это такая форма поддержки администрацией Перми органов территориального общественного самоуправления и иных социально ориентированных некоммерческих организаций путём предоставления им в безвозмездное пользование нежилых помещений в целях развития активной деятельности и работы с населением.

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