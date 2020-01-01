Елена Лодыгина журналист Департамент образования Перми получил дополнительные полномочия для реконструкции школы №93 Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермская гордума утвердила изменения в функционал департамента образования Перми, дополнив его функцией по организации работы при реконструкции объекта на ул. Полины Осипенко, 46.

Как сообщила замглавы Перми Людмила Гаджиева, благодаря поправкам главным распорядителем средств при реконструкции школы станет не Управление капитального строительства Перми, а департамент образования. Департамент образования получил такие полномочия только в отношении школы №93.

По словам депутата гордумы Натальи Росляковой, на данный проект было получено положительное заключение Контрольно-счётной палаты Перми и Управления экспертизы и аналитики.

Депутат гордумы Денис Ушаков уточнил, не возникнет ли в данном случае ситуация с так называемой сдвоенностью функциональных органов. Депутат гордумы Владимир Молоковских отметил, что если ранее у департамента образования не было таких полномочий, появятся ли соответствующие компетенции.

На что Людмила Гаджиева ответила, что в рамках реализации инвестпроекта предусматривается взаимодействие, в том числе и межведомственное. А новый механизм необходим для того, чтобы сохранить федеральное финансирование на данном объекте.

Напомним, новый четырёхэтажный корпус школы №93 планируется завершить в первом квартале 2021 года. В новой школе смогут заниматься 400 учащихся. В здании помимо учебных классов разместятся технопарк, спортивный и актовый залы, библиотека. В технопарке будут оборудованы лаборатории робототехники, радиотехники, исследовательской и экспериментальной химии. Работы на объекте ведет ООО «Стройуниверсал-Парма».

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