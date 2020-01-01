Наталья Радкевич Юрий Уткин подал апелляцию на решение районного суда об отказе удовлетворить его иск к гордуме Его заявление рассмотрит Пермский краевой суд Поделиться Поделиться Твитнуть

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Бывший председатель Пермской городской думы депутат Юрий Уткин подал апелляцию на решение Ленинского районного суда об отказе в удовлетворении его иска к гордуме. Согласно картотеке дел, заявление Уткина принято, но дата рассмотрения апелляции ещё не назначена.

Напомним, на пленарном заседании гордумы 27 октября большинством голосов депутаты отстранили Юрия Уткина от должности председателя думы. Однако Юрий Уткин отказался подписать его в отведённый для этого десятидневный срок. В итоге документ подписал первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин, который сейчас является врио председателя гордумы.

В ходе заседания районного суда 2 декабря Юрий Уткин сообщил, что решение об его отставке с поста председателя было принято с рядом правонарушений. В частности, по его словам, были нарушены процедура принятия решения и трудовое законодательство. Тем не менее суд принял решение об отказе в удовлетворении иска.

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