Центральными темами Всероссийского правового диктанта в этом году станут новая Конституция РФ и 75-летие Нюрнбергского трибунала Поделиться Поделиться Твитнуть

С 3 по 12 декабря 2020 года в онлайн-режиме пройдёт IV Всероссийский правовой (юридический) диктант. Принять участие в тестировании могут люди старше 14 лет. По итогам каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

Организаторы отмечают, что диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Основная тематика: Конституция РФ с поправками 2020 года, меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские и семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант будут включены вопросы, посвящённые Нюрнбергскому трибуналу.

Напомним, что первый диктант прошёл в 2017 году. В нём приняли участие 55 тыс. участников. В 2018 году число зарегистрированных участников составило уже 165 тыс. человек, в 2019 году — 223 тыс. человек (включая 3533 граждан из 24 зарубежных стран).

Пермский край в прошлом году по числу участников занял шестое место в России — 7289 человек.

Организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия», партнёрами выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации, Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

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