Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Культурная жизнь на диване с 2 по 4 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Ковид не даёт расслабляться, и онлайн-трансляции по-прежнему актуальны. Рассказываем, что посмотреть и послушать в эти выходные, а также — какие интересные события можно посетить в нашем городе.

2 октября с 04:40 до 3 октября, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы Моцарта «Волшебная флейта» (16+). «Волшебная флейта» в знаменитой постановке Джули Теймор очаровала любителей оперы во всем мире великолепными куклами и изысканным юмором. Именно с этого спектакля в 2006 году началась серия трансляций The Met: Live in HD, за десять лет своего существования ставшая лауреатом многочисленных премий. В сезоне 2017-18 опера прозвучала на немецком языке, без купюр. Сказочное настроение создает вокальный ансамбль — Голда Шульц (Памина), Кэтрин Льюик (Царица Ночи), Чарльз Кастроново (Тамино), Маркус Верба (Папагено), Кристиан ван Хорн (Оратор) и Рене Папе (Зарастро).

2 октября в 19:00 художественная галерея «Пермский период» приглашает на лекцию «Татьяна Бруни — век балета» (16+).

2 октября в 20:00 шведская исполнительница ionnalee (18+) устраивает концерт, посвященный десяти годам её карьеры — прославивший её проект iamamiwhoami стартовал в конце 2009 года. За полчаса до начала концерта состоится дискуссия с участием фанатов певицы.

3 октября с 04:40 до 4 октября, 03:30 TheatreHD покажет оперу «Дон Жуан» (16+). Дон Жуан — миф, герой, которого невозможно опознать. «Ты никогда не узнаешь, кто я», — говорит он донне Анне, и эта фраза более чем верна и по отношению ко всем слушателям моцартовской оперы. Развратник и негодяй или идеальный любовник? Приносящий блаженство или лишь горе и разрушение? Дерзкий бунтарь или беспечный шутник? Неуловимость и этическая неоднозначность делает Дон Жуана идеальным оперным героем.

3 октября в 05:00 на фестивале Vote Ready (18+) выступят Джек Харлоу, Portugal, The Man, Rival Sons и другие музыканты.

3 октября в 13:30 и 4 октября в 11:00 Пермский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Хитрая лиса» (0+ от 4 лет). Это забавный, весёлый и поучительный спектакль, в котором актёры простым и доступным для детей языком традиционного театра кукол рассказывают о том, что быть хитрым не всегда хорошо, ведь рано или поздно хитрец перехитрит и накажет себя сам, но и быть излишне доверчивым тоже не стоит.

3 октября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на экскурсию по выставке «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (12+). Интересные факты и неожиданные открытия кураторы выставки представят во время ночной экскурсии по Лувру, которая даст новое понимание художественного видения и живописной техники Леонардо.

3 октября в 17:00 частная филармония «Триумф» приглашает на первый концерт оркестра «Орфей» в этом сезоне — концерт «Трейлер к новому сезону» (0+), посвященный Международному дню музыки.

4 октября с 04:40 до 5 октября, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Свадьба Фигаро» (16+). «Свадьба Фигаро» в постановке Джонатана Миллера снята для телевидения в премьерные дни, более 20 лет назад, и смотреть её сегодня — отчасти ностальгическая затея. Брин Тервель, Рене Флеминг, Чечилия Бартоли, Сюзанна Ментцер, Дуэйн Крофт: те, кого мы в последние годы привыкли видеть мэтрами, на этой записи блещут не только мастерством, но и молодостью.

4 октября в 18:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» (12+) в хореографии Алексея Ратманского.

4 октября в 19:00 частная филармония «Триумф» приглашает на концет «Я буду петь тебе, как Фрэнк» (6+). Дмитрий Носков (Москва) в сопровождении квартета Арка Овруцкого (США — Россия) и зрители отправятся в музыкальное путешествие по Америке 1950-60-х годов.

5 октября в 21:00 проект «Пермские гражданские сезоны. Дни памяти» (12+) покажет прямую трансляцию концерта Павла Фахртдинова «Нет страха».

До 18 октября киноцентр «Премьер» показывает фильм «Ундина» (16+), получивший на Берлинском МКФ (2020) «Серебряного Медведя» за лучшую женскую роль (Паула Бир) и Приз ФИПРЕССИ. История всепоглощающей любви на грани жизни и смерти — классический сюжет эпохи романтизма — на фоне современного Берлина.

Ежедневно проект «Культура.РФ» (12+) показывает многочисленные концерты и театральные трансляции. Например, можно увидеть VIII Международный фестиваль духовых оркестров им. В.И.Агапкина и И.А. Шатрова; концерт Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра; «Новогоднюю рапсодию» в исполнении Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан и многое другое.

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