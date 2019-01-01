«Парма» переиграла ЦСКА Следующая игра — 4 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» стартовал в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с победы. Со счётом 95:97 команда Казиса Максвитиса в эмоциональной концовке обыграла московский ЦСКА. Игра состоялась в субботу, 26 сентября, в Москве, в УСК ЦСКА.

Дебют встречи показал, что команды довольно неплохо изучили друг друга и никому из оппонентов не удавалось оторваться в счёте до определенного момента. «Парма» провела бодрое начало встречи, уверенные быстрые атаки, приносящие очки, отличную защиту в некоторых моментах, благодаря дальним попаданиям Эйгирдаса Жукаускаса и Бориса Савовича пермяки вели в счете на протяжении большей части стартового отрезка. «Парма» сделала небольшой рывок + 7 за первые пять минут. Команды старались действовать на высоких скоростях. Но после первой половины четверти армейцам удалось перехватить инициативу и подойти к пермякам вплотную. По итогам стартовой четверти счет на табло показывал 26:25 в пользу ЦСКА.

Первые 5 минут второй четверти прошли очень спокойно (9:4 в пользу ЦСКА), но вскоре активизировалась снайперы армейцев. Дважды Джоэль Боломбой, а также Йоханнес Фогтманн и Дэрран Хиллиард позволили москвичам ускориться и создать двузначный задел к большому перерыву (55:44). ЦСКА реализовал 66% с игры и 77% (7 из 9) из-за дуги. После себя показал лидер армейцев Майк Джеймс. Американец набрал первые 9 очков команды, красно-синие укрепили преимущество (64:48). К решающей 10-минутке армейцы вели уже «+20».

За 6 минут до конца ЦСКА имел все те же 20 очков преимущества — 87:67. В этот момент «Парма» открыла второе дыхание — 9 очков подряд набрал Роберт Джонсон (76:91). Пермяки поймали кураж, а сбавившие обороты красно-синие начали стремительно терять преимущество. Глеб Шейко и Николай Жмако, своими дальними попаданиями окончательно вернули команду в игру — 91:92 за минуту до сирены.

За 10 секунд до конца Глеб Шейко забросил невероятный 3-очковый с сопротивлением от щита, ЦСКА взяли тайм-аут… После армейцы ответил сложным проходом Джеймса — 95:94. Снова тайм-аут, хаотичная атака с падением Николая Жмако, который отдал передачу на Максима Григорьева. Максим Григорьев уверенно забросил из-за дуги за 0.1 секунды до сирены. «ПАРМА» начала сезон с победы и впервые в своей истории обыграла ЦСКА!



Отметим, «Парма» не проводила официальных матчей более полугода. Последний матч до сегодняшнего дня пермская команда провела 1 марта, когда в родных стенах обыграла «Зелёну Гуру» (91:76). В конце марта чемпионат Единой лиги ВТБ был досрочно завершён.



Следующую игру «Парма» проведёт 4 октября в Саратове. Соперник — местный «Автодор». В УДС «Молот» пермский клуб сыграет 9 октября против красноярского «Енисея», а 18 октября — против польской «Зелёны Гуры». (0+)

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