Афиша уик-энда

Рассказываем, что посмотреть, послушать посетить в эти выходные. Закрытие на карантин Театра-Театра и Пермского театра оперы и балета и отмена премьеры спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» и симфонического концерта говорит о том, что рано нам ещё отказываться от онлайн-трансляций.

В этот уикенд, 26 и 27 сентября с 12:00 в Хохловке пройдёт XIII фестиваль исторической реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах» (0+). Участниками фестиваля станут клубы исторической реконструкции из двадцати городов России. 26 сентября состоится турнир по историческому средневековому бою «Parma challenge» по правилам WMFC (World Medieval Fighting Championship), турнир по стрельбе из исторического лука «А.И.С.Т.» (исторический стрелковый турнир). Открытие фестиваля — в 12:00 на площадке перед Преображенской церковью. В программе второго дня фестиваля — 27 сентября — турнир по историческому фехтованию, бои «пять на пять» в рейтинге «Бугурт Лига» и реконструкция боя времен Великой Отечественной войны «Вперед, к Победе!» В реконструкции примут участие более 200 человек, 10 единиц техники.

С 25 сентября Дом художника проводит традиционную выставку «Осенний вернисаж», которая в этом году называется «В зеркале осени» (6+) и посвящена работам, созданным в период пандемии. На выставке представлено более 100 работ, выполненных в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Среди участников выставки много молодежи, только начинающей свой путь в большое искусство.

25, 26, 27 сентября Музей PERMM приглашает на специальную программу экскурсий и встреч в финальные дни работы тотальной инсталляции Венеры Казаровой «Когда мне больно, я смотрю на цветы» (6+), выставки фотографа Евгении Гильденбрандт «Мальчики» (0+) и экспозиции подростковой арт-резиденции «Я не с краю» (6+).

С 25 сентября Пермская художественная галерея приглашает на новую выставку «Спасибо, Пермь!» (0+), посвящённую истории эвакуации российских музеев в годы Великой Отечественной войны в наш город, носящий в то время имя Молотов. В ней примут участие три крупнейших музея из десяти, находившихся в 1941-1944 годах в Молотовской области: Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственный центральный музей театрального искусства им. А.А. Бахрушина.

25 сентября с 04:40 до 26 сентября, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Мадам Баттерфляй» (16+). Интерес к Японии захлестнул Европу в конце XIX века: светское общество жаждало экзотики, но не для того, чтобы изучить необычное, а для того, чтобы расцветить привычную жизнь. Кимоно и чайные церемонии, борьба сумо и театр кабуки оказываются в центре внимания, а любовь европейца и японки становится модным сюжетом романов, оперетт, драм и опер. Джакомо Пуччини, принимаясь за работу над «Мадам Баттерфляй», несомненно, следовал моде; но он сумел наполнить оперу подлинно японским духом, включив в партитуру оригинальные мелодии, добавив в оркестр японские колокольчики, тамтамы и челесту. Одной из задач композитора стало воссоздание местного колорита, а не использование его в качестве дополнительной краски для европейской мелодрамы. В центре оперы не просто история любви, а конфликт Востока и Запада, глубинное непонимание, в котором и кроется исток трагедии.

25 сентября в 20:00 Частная филармония «Триумф» приглашает на концерт-встречу «НЕконцерт» (16+), в которой примут участие виоланчелист Алексей Жилин и музыковед, кандидат искусствоведения Анна Фефелова, известная пермякам как лектор Пермской оперы, куратор образовательных программ Дягилевского фестиваля и Лаборатории современного зрителя, автор курса по активному слушанию музыки. Прозвучат сюиты Иоганна Себастьяна Баха и Гаспара Касадо.

26 сентября в 05:00 стартует трехдневная онлайн-версия джазового фестиваля в Монтерее (16+).

26 сентября с 04:40 до 27 сентября, 03:30 TheatreHD транслирует оперу «Тоска» (16+). Самая страстная опера Джакомо Пуччини разворачивается на фоне декораций, тщательно скопированных с настоящих римских зданий постановщиком Дэвидом Маквикаром и художником Джоном Макфарлейном. В этом спектакле всё выглядит реальным, а Соня Йончева (Тоска), Витторио Григоло (Каварадосси) и Желько Лучич (Скарпиа) создают любовный треугольник, который впечатляет не меньше исторической атмосферы.

27 сентября, 04:00 пройдёт трансляция архивных выступлений музыкантов на Pitchfork Festival (18+). В лайнапе: Энджел Олсен, Beach House, Big Thief, Blood Orange, Карли Рэй Джепсен, Charli XCX, Дэнни Браун, FKA twigs, Grimes и другие.

27 сентября, 05:00 пройдёт онлайн-фестиваль в поддержку американских фермеров Farm Aid 2020 On the Road (16+). В лайнапе — кантри и фолк от Willie Nelson and The Boys, Нила Янга, Джона Мелленкэмпа, Дэйва Мэтьюса и других.

27 сентября с 04:40 до 28 сентября, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Турандот» (16+). Один из самых знаменитых спектаклей Франко Дзеффирелли вновь на киноэкранах. Великолепное зрелище, воссоздающее дух первой постановки оперы, преподносит мелодраму о любви жестокой принцессы с размахом, достойным Великой Китайской стены.

27 сентября в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут комический шедевр Доницетти — оперу «Дон Паскуале» (16+) с участием Анны Нетребко, Мариуша Квеченя и Мэтью Поленцани.

До 20 декабря Киноцентр «Премьер» показывает документальный фильм Алексея Романова «Горланова, или Дом со всеми неудобствами» (0+).

До 31 декабря TheatreHD в рамках Года музыки Великобритании и России показывает фильм-притчу «Акрам Хан: Родом из Карри Хауса» (12+). Сейчас имя британского хореографа Акрама Хана знают все, кто хоть немного интересуется балетом и современным танцем. Но путь на Олимп не был усеян розами и пройден был вопреки всему. Фильм-притча, фильм-танец, фильм-путешествие. О возвращении к себе, принятии своего прошлого и себя как части двух миров — и в то же время о страсти к танцу, об умении и желании выразить движением не только эмоции, но историю, менталитет, судьбу своего народа. Две недели из жизни знаменитого британца Акрама Хана. Две недели, за которые родится новый танец, а мальчик из Карри Хауса вернется домой.

