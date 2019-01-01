Михаил Суслов МинЖКХ Прикамья хочет добиться 100% переработки отходов к 2030 году Поделиться Поделиться Твитнуть

На комитете по развитию инфраструктуры краевого Заксобрания 22 сентября первый замминистра ЖКХ и благоустройства Прикамья Андрей Красников заявил, что строительство трёх новых экотехнопарков позволит к 2030 году полностью перерабатывать отходы в Пермском крае.

«Дополнительно три больших экотехнопарка мощностью более 100 тыс. т. Первое —Соликамско-Березниковский узел — на сегодняшний день земля в аукционе, это экотехнопарк «Пермь» — Софроны — находится на этапе проектирования, срок завершения работ — лето 2021 года, после этого готовы строить. Третий полигон — экотехнопарк «Юг» в Чайковском, идёт выбор участка», — отметил первый замминистра.

При этом средний платёж за услуги переработки для населения составит 127 руб. с человека к 2021 году. Объяснил Андрей Красников это тем, что часть затрат, даже при нахождении инвестора, нужно будет вернуть через тариф для жителей.

Отметим, что самый поздний объект к введению в эксплуатацию — это экотехнопарк «Юг» в Чайковском, остальные планируют запустить в течение двух лет. Строительство объектов к 2024 году обеспечит 87% обработки, а к 2030 году — практически 100% обработки твёрдых коммунальных отходов региона.

Экотехнопарк «Юг» — четвёртый комплекс по переработке отходов, который хотят построить власти в ближайшие годы. Ранее стало известно местоположение трёх объектов. Оператор пермского ТБО МУП «Полигон» построит экотехнопарк на территории полигона ТБО рядом с деревней Софроны (Пермский район). ПКГУП «Теплоэнерго» будет строить комплекс на Соликамско-Березниковском узле.

Кроме того, ООО «Буматика» (у которого уже есть полигон в Краснокамске) разместит экотехнопарк в Лысьвенском городском округе.

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