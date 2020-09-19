Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Что посетить, посмотреть и послушать в эти выходные Поделиться Поделиться Твитнуть

18 сентября с 04:40 до 19 сентября, 03:30, TheatreHD покажет трансляцию оперы «Золушка» (16+). Сказка про Золушку существует в бесчисленном количестве пересказов, в том числе музыкальных. Опера Жюля Массне — один из самых остроумных вариантов, с фирменной французской куртуазностью и обворожительными мелодиями. Постановка Лорана Пелли вторит партитуре, а звездный дуэт Джойс ДиДонато и Элис Кут в ролях Золушки и принца пленяет и зрение, и слух.

С 18 до 24 сентября Оkko проводит ежегодный фестиваль «Французские каникулы. Бархатный сезон» (12+). Онлайн-формат позволит зрителям всей страны познакомиться бесплатно и без ограничений по количеству просмотров с современными французскими лентами, которые не выходили в прокат в России. В программе этого года — лучшие образцы французского жанрового кино. На фестивале будут представлены комедии, трагикомедии и драмы, ставшие популярными у себя на родине, а также отмеченные на международных кинофестивалях. Откроет программу семейная комедия «Феличита» режиссера Брюно Мерля.

С 18 сентября, 13:00, по 20 сентября Центральный выставочный зал проводит серию мастер-классов «Аппликации Матисса из бумаги» (12+).

18 сентября в 18:00 музей PERMM приглашает на научно-популярную лекцию «Реди-мейд. Как это понимать?!» (12+).

18 сентября в 18:00 стартует фестиваль Ural Music Night (0+). В этом году хедлайнеры: Ёлка, «Хлеб», «Отава Ё», The Hatters, Eilenkrig, Amber Sept, Junkyard Storytellaz, ProJazz.Group, Oligarkh, «Максим Свобода», «Большой Симфонический квартирник» со специальными гостями, Алексей Романов («Воскресение»), Максим Леонидов («Секрет»), Алексей Иващенко («Иваси»), Александр Гагарин («Сансара»), Flamencura, Кристина Кошелева, «Старый приятель», камерный оркестр B-A-C-H, Екатерининский оркестр, солисты УралОперы и многие другие.

18, 19, 20 сентября на Соборной площади пройдёт Кинофестиваль музыкальных фильмов (6+)

18, 19, 20 сентября Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на День открытых дверей (0+). В программе концертная программа и пробные занятия в клубах.

19 сентября с 04:40 до 20 сентября, 03:30, TheatreHD покажет спектакль «Пуритане» (16+). Сценическая версия Сандро Секви порадует любителей костюмных блокбастеров и экранизаций романов Александра Дюма: отложные воротники, кирасы, гобелены, писаные задники и романтический пейзаж с крепостью оттеняет насыщенную виртуозными ариями и ансамблями партитуру.

19, 20 сентября в 12:00 Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» приглашает на «ЭкоПикник» (0+).

20 сентября с 04:40 до 21 сентября, 03:30, TheatreHD покажет трансляцию оперы «Любовный напиток» (16+). Режиссер Бартлетт Шер поставил оперу Гаэтано Доницетти согласно подзаголовку — «melodramma giocoso», то есть как комическую мелодраму. Смешные ситуации разворачиваются на фоне романтической итальянской пасторали в атмосфере борьбы с австрийскими захватчиками.

До 7 октября все желающие могут увидеть спектакль «Семь смертей Марии Каллас» (16+). Марина Абрамович перевоплощается в легендарную оперную диву и в семи эпизодах разыгрывает сцены смерти разных героинь Каллас. Кроме самой Абрамович в постановке заняты Уиллем Дефо и российская оперная певица Надежда Карязина. Музыку для оперы написал сербский композитор Марко Никодиевич, а костюмы придумал креативный директор Burberry Рикардо Тиши.

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