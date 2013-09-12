Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда с 11 по 13 сентября Что посмотреть, послушать, посетить в выходные в Перми и окрестностях Поделиться Поделиться Твитнуть

11 сентября с 04:40 до 12 сентября, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Золушка» (16+). Сказка про Золушку существует в бесчисленном количестве пересказов, в том числе музыкальных. Опера Жюля Массне — один из самых остроумных вариантов, с фирменной французской куртуазностью и обворожительными мелодиями. Постановка Лорана Пелли вторит партитуре, а звездный дуэт Джойс ДиДонато и Элиса Кута в ролях Золушки и принца пленяет и зрение, и слух.

11 и 12 сентября в Перми пройдёт международный фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+), а культурно-социальный проект «Театральная Россия» представит новый современный формат «Open air — Фестиваль», который соединит on-line трансляции спектаклей одиннадцати театров из семи субъектов РФ и живые выступления трёх приглашенных творческих коллективов: Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн», артистов Пермского академического Театра-Театра и Пермского театра оперы и балета. В рамках фестиваля «Флюгер» выступит театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (г. Санкт-Петербург) со спектаклем «Мистиарий», артисты на качающихся шестах шоу-группы «Аура» (Санкт-Петербург), Пермский губернский оркестр, факиры-статуи и многие другие артисты.

11, 12, 13 сентября в 15:00 Пермский театр оперы и балета проводит спектакль-прогулку Location (12+).

В Перми заканчивают работу развлекательная площадка «Спеши в кино» (12+), где можно было бесплатно посмотреть фильм или концертную программу, не выходя из своего автомобиля:

11 сентября в 20:00 состоится показ драмы «Это не навсегда» (Россия, 2019, 12+).

12 сентября в 19:00 зрителей ждёт показ немого фильма в сопровождении музыкального театра «Орфей».

В Перми пройдёт фестиваль «День рождения рек» (0+). Главными площадками станут долины малых рек, набережная Камы и музей современного искусства PERMM. В программе: путешествия для всей семьи по эко-маршрутам Перми, эко-квесты, семичасовой концерт «Люди реки» в амфитеатре на набережной Камы и арт-секция с видео-перформансами, стрит-арт-интервенциями, детскими мастерскими от музейного «Чердака» и шествием гигантских светящихся рыб после заката.

11 сентября с 12:00 до 18:00 гости фестиваля смогут посетить большую конференцию в музее PERMM (бульвар Гагарина, 24, 3 этаж), где экологи, эко-активисты, художники и дизайнеры поговорят о включении проблем «хрупких экологий» в художественные проекты — новой модели взаимодействия искусства, экологического и социального активизма.

11, 12, 13 сентября с 12:00 до 18:00 будут проходить пешеходные экскурсии в долину реки Егошихи. Вместе с экскурсоводами гости смогут пройтись по загадочным тропам в центре города, послушать удивительные истории и просто полюбоваться красивым пейзажем.

12 и 13 сентября в рамках фестиваля пройдут «Эко-квесты» и «Чистые игры».

13 сентября в 19:30 на набережной Камы пройдет парад воздушных светящихся рыб. Волшебные рыбы будут созданы пермскими семьями в ходе масштабной арт-резиденции и творческих мастер-классов.

13 сентября с 15:00 до 22:00 продюсерский центр KAMWA представит программу «Люди реки» с участием музыкантов из Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска.

12 сентября с 04:40 до 13 сентября, 03:30 TheatreHD покажет оперу Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» (16+).

12 сентября с 11:00 Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» проводит всероссийский конкурс профессионального мастерства народной росписи «Расписная суббота» (6+).

В программе события — народные игры для любителей активного отдыха, уроки мастеров, выставка прялок, украшенных обвинской росписью, и мастер-шоу «Краше нету того цвету».

12 сентября в 20:00 Завод им. Шпагина приглашает на Фестиваль электронной музыки и визуального искусства Еfest (18+). Гостей ждет несколько часов качественной электронной музыки, а также программа visual art от Тургая Кылыча и VJ nerpa.

13 сентября с 04:40 до 14 сентября, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Троянцы» (16+), возобновление постановки Франчески Замбелло, выпущенной в 2003 году с большим успехом. Спектакль насыщен яркими запоминающимися мизансценами, незабываема и строгая и грозная декорация (художник-постановщик — Мария Бьёрнсон), составленная из металлических прутьев и превращающаяся в укрепления то обречённой Трои, то юного Карфагена.

С 11 сентября Пермская художественная галерея приглашает новую выставку «Наследие императоров» (6+).

Ежедневно Музей истории Пермского университета приглашает на выставку «Толкин: оксфордский профессор» (6+) в рамках проекта «Год благодарения». Экспозиция основана на коллекции выпускника историко-политологического факультета, студента факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ Константина Пирожкова.

Ежедневно Музей PERMM приглашает на фотовыставку «Мальчики» (0+), героями которой стали подростки из училища «Уральское подворье». Сюда попадают парни и девчонки, которых система образования определяет, как трудных — неудобных для школы и социума. «Мальчики» — попытка Евгении Гильденбрандт посмотреть на подростков так, как могла бы смотреть мама на своего взъерошенного ребенка.

Ежедневно «Дом Боне» приглашает на выставку арт-группы КУБ «Прятки» (18+). Проект «Прятки» — это попытка художников в скульптуре и графике зафиксировать редкое пограничное состояние психики. Оно лежит на границе сна и бодрствования, между ностальгией и дежавю, между миром магии и реальностью. Каждая работа Юрия Шикина и Егора Субботина — это вовремя подловленный спусковой момент, который отправляет зрителя в другую точку времени или пространства.

Ежедневно Центр городской культуры показывает паста-выставку «Твёрдые сорта» (16+).

Ежедневно Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова) приглашает на выставку карикатур о коронавирусе (6+) Дмитрия Кононова.

Ежедневно Детский музейный центр приглашает на выставку «Превращения» (6+).

Ежедневно Дом художника ждёт на выставку памяти Вениамина Якимова (6+).

MusicAeterna запустил новый просветительский проект — онлайн-гид к концертам (18+).

Ежедневно в рамках национального проекта «Культура» можно увидеть многочисленные прямые трансляции и записи концертов, фестивалей и других событий.

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