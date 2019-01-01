«Азот» увеличит мощность производства аммиачной селитры Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» приступил к реализации инвестиционного проекта, который позволит увеличить мощность производства аммиачной селитры. Инвестиции холдинга составят 1,2 млрд руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Программа по увеличению мощностей производства аммиачной селитры предусматривает техническое перевооружение агрегатов двух цехов предприятия: №3А — гранулированной аммиачной селитры, и №5 — слабой азотной кислоты.

Для этого будут переоборудованы шесть агрегатов УКЛ отделения Б цеха №5, которые производят сырьё для аммиачной селитры — неконцентрированную азотную кислоту. Проектная мощность аппаратов УКЛ возрастет на 230 т в сутки.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Масштабные работы пройдут в цехе, где производится гранулированная аммиачная селитра, №3А. Обновление оборудования усилит работу всех стадий производства: нейтрализации газообразного аммиака с азотной кислотой, выпарки растворов аммиачной селитры, грануляции и упаковки готовой продукции. В результате внедрения в производственную цепочку нового оборудования проектная выработка аммиачной селитры агрегатом АС-72/2 составит 2100 т в сутки, что на 250 т больше прежней производительности.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Этот проект — стратегический для компании «УРАЛХИМ». На внутреннем рынке наблюдается высокий спрос на азотные удобрения, а именно — аммиачную селитру. Наращивая объёмы производства продукции, мы обеспечим потребности рынка.

Проект разработан крупнейшей российской группой компаний ГИАП, которая специализируется на комплексной инжиниринговой поддержке производств минеральных удобрений. В разработке технических решений непосредственное участие приняли специалисты филиала.

Реализация проекта потребует создания новых рабочих мест в технологических и ремонтных службах филиала «Азот».

Андрей Михеев, заместитель директора филиала «Азот» по развитию:

— Мы приступили к первому этапу реализации проекта — закупке технологического оборудования. Строительно-монтажные работы планируем начать в ноябре этого года. К маю 2021 года проведём монтаж и включение в работу установки охлаждения гранул аммиачной селитры. Второй этап намечен на лето 2022 года — окончание монтажа основного и вспомогательного оборудования и запуск его в работу.

Отметим, успешный опыт реализации подобного проекта в компании «УРАЛХИМ» есть. В 2016 году в филиале «КЧХК» увеличена выработка аммиачной селитры с помощью похожего технического решения.

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