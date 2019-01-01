Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Культурная жизнь с 4 по 6 сентября — не только на диване Поделиться Поделиться Твитнуть

Первый осенний уикенд — это открытие театрального сезона и новые выставки, а также новые трансляции, уже ставшие привычными.

4 сентября с 04:40 до 5 сентября, 03:30 TheatreHD показывает трансляцию оперы «Лулу» (16+). «Лулу» — вторая после сенсационного «Носа» работа Уильяма Кентриджа в Мет. Кентридж, чья художественная манера самобытна и узнаваема, поставил шокирующий шедевр Берга о молодой женщине, перед сексуальностью которой невозможно устоять, но её поведение разрушает жизнь каждого, кто подпадает под её чары.

До 19 сентября «Завод Шпагина» приглашает увидеть музейно-выставочный мемориальный проект «Юнгородок» (12+). На выставке представлены уникальные документальные свидетельства, фотографии и кинохроника, при этом большая часть документов и фотографий выставляется впервые.

4 сентября в 22:00 Wink покажет лучшие концерты, размещённые на площадке (18+).

4, 5, 6 сентября в 19:30 Пермский театр оперы и балета проводит спектакль-прогулку Location (12+).

Для жителей и гостей Перми продолжает работать развлекательная площадка «Спеши в кино» (12+), где можно бесплатно посмотреть кино или концертную программу из своего автомобиля. 4 сентября, 20:00 состоится показ военной драмы «Ржев» (Россия, 2019, 12+). 5 сентября в 20:00 концетная программа (6+). 6 сентября в 20:00 мюзикл Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» (СССР, 1987, 16+).

5 сентября в 19:00 Пермский театр оперы и балета приглашает на торжественное открытие 149-го театрального сезона (12+). Зрителей ждут балеты Джорджа Баланчина «Аполлон Мусагет» и «Серенада».

До 5 сентября проходит Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» (0+).

5 сентября в 04:40 до 6 сентября, 03:30 TheatreHD покажет спектакль «Порги и Бесс» (16+). Зарисовки из жизни рыбацкого посёлка, облаченные в форму куплетов, колыбельных, блюзов и танцев, соединяются в захватывающую историю о любви. «Балладная опера» Гершвина не звучала в Мет почти тридцать лет, над премьерой работал режиссер Джеймс Робинсон.

5 сентября в 06:00 можно увидеть шоукейс студентов и выпускников Института Архитектуры Южной Калифорнии (18+). В программе — экспериментальная музыка, звуковые инсталляции, музыкальный лайв-кодинг.

6 сентября в 04:40 до 7 сентября, 03:30 TheatreHD транслирует оперу «Буря» (16+). Мировая премьера «Бури» состоялась в Королевском оперном театре Ковент-Гарден в 2004 году в постановке одного из крупнейших режиссёров-авангардистов Робера Лепажа, чьи работы в области музыкального театра часто связаны с раритетами или новыми операми. Этот яркий спектакль теперь перенесен на сцену Метрополитен Опера.

С 5 сентября Центральный выставочный зал приглашает на выставку Анри Матисса «Взгляд» (6+). 120 литографий, отражающих основные направления творчества Анри Матисса, демонстрируют его неиссякаемую энергию и как художника, и как философа. Все они сопровождены текстами из его статей, книг, писем и размышлений.

До 27 сентября Музей PERMM приглашает на выставку «Я не с краю» (6+) — итог летней арт-резиденции PERMM с нижегородским художником Артёмом Филатовым.

До 19 сентября Дом художника ждёт посетителей на выставку Юлии Трубиной «О художнике…» (6+).

Ежедневно Музей истории Пермского университета приглашает на выставку «Толкин: оксфордский профессор» (6+) в рамках проекта «Год благодарения». Экспозиция основана на коллекции выпускника историко-политологического факультета, студента факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ Константина Пирожкова.

Ежедневно Музей PERMM приглашает на фотовыставку «Мальчики» (0+), героями которой стали подростки из училища «Уральское подворье». Сюда попадают парни и девчонки, которых система образования определяет, как трудных — неудобных для школы и социума. «Мальчики» — попытка Евгении Гильденбрандт посмотреть на подростков так, как могла бы смотреть мама на своего взъерошенного ребенка.

Ежедневно «Дом Боне» приглашает на выставку арт-группы КУБ «Прятки» (18+). Проект «Прятки» — это попытка художников в скульптуре и графике зафиксировать редкое пограничное состояние психики. Оно лежит на границе сна и бодрствования, между ностальгией и дежавю, между миром магии и реальностью. Каждая работа Юрия Шикина и Егора Субботина — это вовремя подловленный спусковой момент, который отправляет зрителя в другую точку времени или пространства.

Ежедневно Центр городской культуры показывает паста-выставку «Твёрдые сорта» (16+).

Ежедневно Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова) приглашает на выставку карикатур о коронавирусе (6+) Дмитрия Кононова.

Ежедневно Детский музейный центр приглашает на выставку «Превращения» (6+).

Ежедневно в рамках национального проекта «Культура» можно увидеть многочисленные прямые трансляции и записи концертов, фестивалей и других событий.

Ежедневно «Лето-Парк» (0+) приглашает на свои площадки гостей. Всех желающих мастер-классы, концерты, игры на открытом воздухе и многое другое.

Ежедневно можно послушать аудиоспектакль «Погружение» (0+) — русскоязычная версия американского спектакля, выпущенного в период пандемии.

Ежедневно можно увидеть онлайн-показ спектакля «Двойное анданте» (12+) в постановке New York Theatre Ballet.

Ежедневно Большой кукольный театр показывает спектакли онлайн (0+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.