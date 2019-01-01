Производство кондитерских изделий в Пермском крае упало на 96% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат определил индекс промышленного производства организаций производителей промышленных товаров в январе-июне 2020 года относительно января-июня 2019 года, он сложился на уровне 97,5%.

Рост на 148% наблюдался в производстве текстильных изделий. Максимальное падение отмечалось в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — 69,4% к январю-июню 2019 года.

Снижение отмечено в производстве мяса на 81% к январю-июню 2019 года; рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков — на 81,9%; изделий колбасных — на 88,5%; молока — на 89,8%; пресервов рыбных — на 91,1%; кондитерских изделий — на 96,6%; муки — на 98,4%.

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