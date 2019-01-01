В уникальном цехе «Азота» обновляют оборудование Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В цехе высших алифатических аминов филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» проходит остановочный ремонт, в рамках которого планируется обновить ключевые позиции оборудования, сообщает пресс-служба предприятия

Одно из главных мероприятий — замена котла высокотемпературного органического теплоносителя поз. 1/2. Он нужен для образования и подачи паров дифенильной смеси теплообменным аппаратам на стадию ректификации аминов. Работа объемная, для ее выполнения пришлось снять три плиты перекрытия в крыше здания котельной и демонтировать несколько трубопроводов дифенильной смеси и воздуховодов вентиляции. Параллельно с его установкой отремонтирован фундамент под новый котел и будут смонтированы новые трубопроводы природного газа, дифенильной смеси и воздуха. В сентябре пройдет завершающий этап — монтаж футеровки топки котла.

Вторая часть ремонтных работ — замена теплообменников на стадии ректификации аминов. Их место заняли два новых холодильника дистиллированных и кубовых аминов и один холодильник парового конденсата. Главная функция теплообменников — поддержание заданной температуры аминов. Амины на выходе после ректификации имеют высокую температуру, до 300 °C. С помощью теплообменников понижается температура продуктов до 80 °С для обеспечения безопасности при их хранении и транспортировке.

Ян Пограничный, начальник цеха высших алифатических аминов филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В целом во время ежегодного планового ремонта мы делаем большой объем работ. К примеру, ремонт реакторов синтеза аминов. У нас в цехе два реактора, каждый нужно разобрать по частям, отремонтировать внутренние устройства, а также при сборке загрузить новый катализатор. Катализатор представляет собой множество маленьких цилиндров синего цвета. Состав: оксид алюминия — носитель, оксид кобальта и оксид молибдена — основные компоненты. Со временем активность катализатора теряется, поэтому мы обновляем его каждый год.

Также в числе стандартных работ — чистка теплообменного оборудования, ремонт пароэжекторной вакуум-установки, капитальный ремонт циркуляционных компрессоров, обеспечивающих циркуляцию аммиачно-водородной смеси во всей системе. Практически выполнен ремонт запорной и запорно-регулирующей арматуры на разных стадиях производства. Проведена экспертиза промышленной безопасности оборудования и трубопроводов.

Монтаж и ремонт оборудования производят специалисты ремонтно-производственного управления филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и подрядных организаций.

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