Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Здесь вам не равнина, здесь климат иной «Закат на Крестовой» состоялся в девятый раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Ландшафтное театрально-музыкальное шоу, открывающее ежегодный фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Губахе, — это всегда масштабно и символично. Каждый раз природа и искусство образуют новый симбиоз, и невозможно предугадать, какой пафос прозвучит в этом союзе — будет это борьба или сотрудничество? Поэтому, будь это балет, опера или мюзикл — на Крестовой горе это всегда драма.

Игорь Катаев

Нынче балет «на закате» стал настоящим гимном преодолению. Конечно, в прошлом году, когда артисты Театра-Театра пели мюзикл Jesus Christ Superstar под проливным дождём, им было не легче, чем артистам Башкирского балета в нынешнем промозглом холоде, но тогда коронавируса не было! В этом же году глобальные обстоятельства вошли в резонанс и с балетным спектаклем, и с климатом горы Крестовой.

Рудянский спой, на вершине которого происходят закатные танцы и песнопения «Тайн горы Крестовой», хоть и невысокая, а всё же гора, низкие тучки цепляются за её вершину. Нынче такая тучка как раз решила приземлиться на знаменитые останцы, гребнем опоясывающие фестивальную поляну. Гору окутал туман, особенно непроглядный в стремительных сумерках: всё-таки август — не июнь. Вопреки благоприятному прогнозу, начался дождь — мелкий-мелкий, скорее, водяная пыль, чем капли. Этого было достаточно, чтобы всё промокло — и одежда зрителей, и тщательно настеленный балетный пол.

Губахинцы люди привычные: тут же натянули дождевики. Пластиковые капюшоны в сочетании с обязательными масками создавали впечатление, что спектакль совместили с учениями по гражданской обороне. Что же касается артистов балета, то они на протяжении вечера буквально только и делали, что рисковали жизнью.

Танцовщики падали пять раз, зал дружно ахал и вскрикивал, а артисты отважно поднимались и продолжали танцевать. Балет Башкирского государственного театра оперы и балета «О чём молчат камни» изобилует размашистыми прыжками и пируэтами. Неудачно приземлившись пару раз, артисты танцевали уже не так огненно, как вначале, но продолжали скользить и падать.

Константин Долгановский

Понятно, что в этих обстоятельствах рассуждения о хореографии и тонкостях исполнения совсем неуместны. Важно, что всё срослось: суровая гора и атмосфера первобытных страстей на сцене. Даже название спектакля — «О чём молчат камни» — было созвучно обстановке.

Балет, поставленный хореографом Ринатом Абушахмановым (братом постановщика знаменитой «Зулейхи» Айрата Абушахманова), основан не на легендах, а на исследованиях наскальных рисунков заповедника Шульган-Таш — башкирской пещеры, которую сравнивают с французской Ласко, первобытной художественной галереей, взятой под охрану ЮНЕСКО. Автором либретто значится Владислав Житенёв — не писатель, а археолог, исследователь Шульган-Таша.

Ринат Абушахманов постарался совместить два временных пласта — современность и каменный век, поэтому в хореографии есть элементы и брейк-данса, и народных танцев, а в музыке Николая Петрова сквозь электронный саунд и настойчивый бит прорываются народные инструменты и пение этно-группы «Йатаган».

Художники-постановщики (Фания Низамова — сценография, Евгений Афонин — свет и видео) старались создать на сцене атмосферу древней тайны, и на Крестовой природа стала их лучшим соавтором. Жаль, если они этого не видели: туман без всякого сценического дыма превращал свет прожекторов в объёмные лучи, и стихийно рождались феерические световые решения, а тонущая во мгле природа создавала ощущение вневременного, внереального пространства.

Из-за непредвиденных сложностей спектакль приходилось сокращать на ходу, и вместо заявленных 75 минут он шёл всего 40 и оборвался как-то внезапно. Что ж, как справедливо заметила на открытии фестиваля председатель его оргкомитета депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова, путь в гору — всегда через преодоление.

Сплошным преодолением стал в этом году и сам фестиваль: сроки его проведения переносились четыре раза, менялся состав участников, название «О чём молчат камни» возникло всего месяц назад — мечтали о «Спартаке», но хореограф Юрий Григорович не разрешил его танцевать на открытой площадке. В том, что фестиваль состоится, его директор, художественный руководитель театра-студии «Доминанта» Любовь Зайцева не была уверена ещё неделю назад, и окончательное решение не было бы возможно, если бы не усилия Марии Коноваловой и патрона фестиваля — председателя совета директоров ОА «Метафракс» Армена Гарсляна.

То, что фестиваль открылся и продолжает идти (вслед за масштабным открытием начались показы камерных ландшафтных постановок театров из Березников, Губахи, Москвы и Буинска) — это знак того, что возвращается нормальная жизнь вопреки вирусной угрозе. Недаром на спектакле в качестве частного лица побывал глава региона Дмитрий Махонин — нельзя же пропустить столь символичное событие. Губахинцы, радуясь простоте и доступности нынешнего врио губернатора, наперебой просились сделать с ним селфи.





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