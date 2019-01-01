Рузанна Баталина корреспондент Вместо афиши Культурная жизнь на диване с 21 по 23 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Культурный карантин заканчивается: с 1 сентября открываются театры, кинотеатры и концертные залы, и наша афиша примет свой традиционный вид. А пока — наслаждайтесь онлайн-трансляциями. Недолго им осталось!

21 августа с 04:40 до 22 августа, 03:30 TheatreHD показывает трансляцию оперы Верди «Бал-маскарад» (16+).

21 августа в 17:00 Пермский театр оперы и балета покажет трансляцию концерта хора (6+). Прозвучат духовные произведения Павла Чеснокова, Виктора Калинникова и Николая Голованова. Концерт станет частью краевой благотворительной акции «Белый цветок».

21 августа в 22:00 Wink покажет лучшие концерты, размещённые на площадке (18+).

До 12 сентября для жителей и гостей Перми работает развлекательная площадка «Спеши в кино» (12+), где можно бесплатно посмотреть фильм или концертную программу, не выходя из своего автомобиля:

21 августа в 20:00 состоится автопоказ военной драмы «Сестрёнка» (2019 год, режиссёр Александр Галибин, 6+). Это первый российский фильм на башкирском языке в широком прокате. Фильм основан на повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Радость нашего дома».

22 августа в 20:00 Пермский театр оперы и балета представит концерт камерной музыки (6+). В программу выступления под открытым небом вошли произведения Петра Ильича Чайковского: вокальные номера из опер «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» и струнный секстет «Воспоминание о Флоренции». За пультом — главный дирижёр Пермской оперы Артём Абашев.

23 августа в 20:00 «Смирный и друзья» исполнят песни собственного сочинения из дебютного альбома «Это любовь» (16+).

22 августа с 04:40 до 23 августа, 03:30 TheatreHD покажет оперу Верди «Симон Бокканегра» (16+).

22 августа в 19:00 Пермские гражданские сезоны приглашают зрителей на онлайн-трансляцию большого концерта «Одна на двоих — война длиною в жизнь» (12+) от солистов Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова. В программе: романсы и песни Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского и Александра Даргомыжского. Дирижёр — уроженец Перми Дмитрий Волосников.

22 августа в 19:30 Фестиваль «Тайны горы Крестовой» приглашает на трансляцию одноактного балета Башкирского государственного театра оперы и балета «О чём молчат камни» (16+). Событие доступно и оффлайн — в Губахе, на горе Крестовой.

22 и 23 августа в 16:00 Завод им. Шпагина приглашает на открытые уроки по фехтованию длинным мечом и военной саблей (16+).

23 августа в 04:40 до 24 августа, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы Россини «Севильский цирюльник» (16+).

Ежедневно в Центре городской культуры работает паста-выставка «Твёрдые сорта» (16+).

Ежедневно Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова) приглашает на выставку карикатур Дмитрия Кононова о коронавирусе (6+).

Ежедневно Детский музейный центр приглашает на выставку «Превращения» (6+).

Ежедневно Дом художника ждёт на выставку памяти Вениамина Якимова (6+).

MusicAeterna запустил новый просветительский проект — онлайн-гид к концертам (18+).

Ежедневно в рамках национального проекта «Культура» можно увидеть многочисленные прямые трансляции и записи концертов, фестивалей и других событий.

Ежедневно «Лето-Парк» (0+) приглашает на свои площадки гостей. Всех желающих ждут мастер-классы, концерты, игры на открытом воздухе и многое другое.

Ежедневно в 21:00 Пермский дом народного творчества «Губерния» показывает «Этнокино» (0+). Антропологическое кино, документальное кино об истории субэтносов, древних народов и цивилизаций, экранизации сказок, былин, небывальщин и других фольклорных сюжетов, художественные фильмы с фольклорно-этнографической и исторической тематикой.

Ежедневно Пермский губернский оркестр показывает цикл концертных программ-дефиле (0+).

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