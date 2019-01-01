«Азот» традиционно поздравляет первоклассников Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В этом году впервые отправятся в первый класс 124 ребёнка сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Традиционно их родителям будут вручены сертификаты на приобретение канцелярских товаров на сумму 1500 руб.

В этом году, как и в прошлом, срок действия сертификатов продлён до 31 марта следующего года. К тому же сумма сертификата поделена на три части — по 500 руб. Это удобно тем, что можно приобретать необходимые канцелярские принадлежности в течение учебного года по мере необходимости, а не за один раз.

Кроме того, 1 сентября «УРАЛХИМ» по коллективному договору ежегодно предоставляет сотрудникам предприятия, чьи дети идут в первый класс, дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка, чтобы они смогли проводить ребёнка в школу и вместе с ним провести этот важный день.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— Компания «УРАЛХИМ» поддерживает стремление к новым знаниям, поэтому ежегодно для сотрудников предприятий холдинга 1 сентября становится настоящим праздником с приятными сюрпризами и подарками. Помимо того, что предприятие помогаем азотчикам собрать детей в школу, ко Дню знаний специалисты службы персонала «Азота» традиционно поздравят первокурсников учебных заведений, которые являются партнёрами предприятия: Березниковский политехнический техникум, Березниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета и Соликамский горно-химический техникум.

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