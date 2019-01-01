На «Азоте» улучшают экологический показатели Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжается реализация масштабного проекта, направленного на снижение нагрузки на окружающую среду. В отделении калиевой селитры цеха нитрит-нитратных солей (ННС) начался переход производства на замкнутый цикл использования парового конденсата. На реализацию проекта холдинг «УРАЛХИМ» направил более 13 млн руб., сообщают в пресс-службе предприятия.

Первый этап был реализован в цехе ННС в 2018 году. Тогда был создан замкнутый цикл использования парового конденсата в отделении нитрит-нитратных солей.

Паровой конденсат, который образуется при производстве калиевой селитры, также будут собирать и перекачивать в цех пароводоснабжения и технологических коммуникаций (ЦПВСиТК) для производственных нужд. Фактически он представляет собой дистиллированную воду, которую можно использовать в технологическом процессе. По массовой концентрации растворимых солей и солей жёсткости это более чистая вода, чем умягчённая, которую производит ЦПВСиТК.

Сейчас в отделении калиевой селитры цеха ННС начались монтажные работы по установке оборудования. В планах — подключить два насоса для откачки конденсата, смонтировать трубопровод и эстакаду протяжённостью около 110 м от отделения калиевой селитры до отделения ННС.

В рамках проекта предусмотрен монтаж дополнительного трубопровода закисленного конденсата (применяется для растворения кальцинированной соды) сокового пара также для увеличения доли вторичного использования на узле содорастворения. Трубопровод, по сравнению с прежним, обладает большей пропускной способностью. Это увеличит потребление закисленного конденсата, что приведёт к полному прекращению сброса вещества в промышленные стоки.

В 2020 году также решено доработать проект в отделении нитрит-нитратных солей — увеличить количество сбора конденсата на сборнике поз. 129а и включить его в производственную цепочку предприятия. Это станет возможным за счёт установки охладителя выпара поз. Т-162 — теплообменника. Он будет конденсировать водяные пары вторичного вскипания, которые в дальнейшем отправятся в виде парового конденсата в ЦПВСиТК.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Эффект замкнутого цикла на производстве всегда приносит положительный результат. Решаются сразу несколько важных задач, главная из которых — снижение нагрузки на окружающую среду. При возврате конденсата в производство ежегодное потребление частично обессоленной воды предприятием станет ниже, по примерным подсчётам, около 120 тыс. м3. Экономия после реализации проекта в отделении калиевой селитры составит около 5 млн руб. в год, как в отделении нитрит-нитратных солей.

Ежедневно ЦПВСиТК забирает из Камы необходимое количество воды. По специальной технологии умягчает её и поставляет для технологических нужд подразделений. Умягчённая вода поступает сначала в котлы-утилизаторы цеха слабой азотной кислоты, превращается в пар, который далее по заводской сети поступает в цех крепкой азотной кислоты, гранулированной аммиачной селитры и водоустойчивой аммиачной селитры для упаривания раствора. Но самое большое количество пара необходимо для самого цеха ННС. Ежедневно в технологии используется примерно 440 т пара.

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