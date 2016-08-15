Вместо афиши Культурная жизнь на диване с 14 по 16 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый уикенд — новые трансляции и события. Рассказываем, что посмотреть и послушать в эти выходные, а также — какие интересные события можно посетить в нашем городе.

14 августа, 04:40 (до 15 августа, 03:30) TheatreHD покажет трансляцию оперы «Турандот» (16+).

14 августа, 22:00 Wink покажет лучшие концерты, размещённые на площадке (18+).

До 12 сентября для жителей и гостей Перми работает развлекательная площадка «Спеши в кино» (12+), где можно бесплатно посмотреть кино или концертную программу из своего автомобиля:

14 августа, 20:00 состоится автопоказ военной драмы «Ржев» (2019 год, режиссёр Игорь Копылов, 12+). В фильме рассказывается об одном из эпизодов Ржевской битвы во время Великой Отечественной войны.

15 августа, 20:00 любителей музыки приглашают на концерт Ансамбля артистов «Квартет «Каравай» «Киномания» (0+).

16 августа, 20:00 состоится показ фильма «Танки» (2019, режиссёр Ким Дружинин, 12+). Фильм рассказывает своеобразную (но не имеющую ничего общего с реально происходившими событиями) приключенческую историю тайного пробега на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина по маршруту Харьков—Москва с целью утвердить производство новых боевых машин, которые впоследствии помогли Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне.

15 августа, 04:40 (до 16 августа, 03:30) TheatreHD покажет постановку «Тристана и Изольды» (16+).

15 и 16 августа, Завод им. Шпагина приглашает на гастрономический фестиваль «Гастроли» (0+). Гостей ждёт интерактивная шоу-программа на сцене, бар и 50 ресторанов под открытым небом, а также мастер-классы, дегустации, оборудованные поляны и места отдыха, детская зона.

16 августа, 04:40 (до 17 августа, 03:30) TheatreHD покажет трансляцию оперы «Богема» (16+).

Ежедневно Детский музейный центр приглашает на выставку «Превращения» (6+).

Ежедневно Дом художника ждёт на выставку памяти Вениамина Якимова (6+).

MusicAeterna запустил новый просветительский проект — онлайн-гид к концертам (18+).

Ежедневно в рамках национального проекта «Культура» можно увидеть многочисленные прямые трансляции и записи концертов, фестивалей и других событий.

Ежедневно «Лето-Парк» (0+) приглашает на свои площадки гостей. Всех желающих мастер-классы, концерты, игры на открытом воздухе и многое другое.

Ежедневно, 21:00 Пермский дом народного творчества «Губерния» показывает «Этнокино» (0+). Антропологическое кино, документальное кино об истории субэтносов, древних народов и цивилизаций, экранизации сказок, былин, небывальщин и других фольклорных сюжетов, художественные фильмы с фольклорно-этнографической и исторической тематикой.

Ежедневно, Драматический театр «Бенефис» показывает спектакль «Не покидай меня» (12+).

Ежедневно, Чайковский театр драмы и комедии показывает многочисленные спектакли для детей и взрослых, например, «Иван царевич и Серый волк» (6+).

Ежедневно, Пермский краевой колледж искусств и культуры показывает отчётный концерт «По обе стороны кулис» (0+).

Ежедневно, Пермский губернский оркестр показывает цикл концертных программ-дефиле (0+).

Ежедневно, Чусовской музей предлагает познакомиться с виртуальной выставкой «Альбом тылового госпиталя» (0+).

Ежедневно, 15:00 Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» приглашает в виртуальный тур по участку особого режима (12+). В это же время ежедневно показываются многочисленные спектакли.

Ежедневно можно послушать аудиоспектакль «Погружение» (0+) — русскоязычная версия американского спектакля, выпущенного в период пандемии.

Ежедневно можно увидеть онлайн-показ спектакля «Двойное анданте» (12+) в постановке New York Theatre Ballet.

Ежедневно Большой кукольный театр показывает спектакли онлайн (0+).

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