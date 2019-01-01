Рузанна Баталина корреспондент Вместо афиши Культурная жизнь на диване с 7 по 9 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Интересные онлайн-трансляции по-прежнему скрашивают жизнь меломанов, но к ним добавляется всё больше событий оффлайн-формата.

7 августа с 04:40 до 8 августа, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Мадам Баттерфляй» (16+).

С 7 августа Пермская Арт-резиденция приглашает на новый авторский проект Юрия Лапшина «Пространство времени 1941-1945» (0+), посвящённый 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Проводниками для зрителей станут стихи Владимира Винниченко — пермского поэта, драматурга, писателя и журналиста. Вход на выставку — по билетам и предварительной регистрации.

7 августа в 21:00 состоится онлайн-концерт European Metal Festival Alliance (18+).

7 августа в 22:00 Wink покажет концерт Alice Cooper — Live at The Enmore Theatre (18+).

До 12 сентября работает развлекательная площадка «Спеши в кино» (12+), где можно бесплатно посмотреть фильм или концертную программу, не покидая своего автомобиля:

7 августа в 20:00 состоится автопоказ фильма-байопика о жизни гения эпохи Возрождения «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры» (2019 год, режиссёр Хесус Гарсес Ламберт, 12+). Это исторически достоверная реконструкция быта, творчества и экспериментов да Винчи.

8 августа в 20:00 любителей музыки приглашают на большой «живой» концерт Пермского губернского оркестра. В программе — любимые эстрадные, джазовые и классические произведения, песни из кинофильмов в исполнении Натальи Кирилловой, Елены Бурди, Эдуарда Морозова и Александра Тыщика; танцевальные номера представит хореографическая группа оркестра.

9 августа в 20:00 состоится семейный автопоказ фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания» (1983 год, режиссёр Леонид Квинихидзе, 0+).

8 августа с 04:40 до 9 августа, 03:30 TheatreHD покажет оперу «Парсифаль» (16+).

9 августа с 04:40 до 10 августа, 03:30 TheatreHD транслирует оперу «Агриппина» (16+).

9 августа в 22:00 состоится концерт Бьорк с органом и хором (18+). Билеты от 15 евро. Часть стоимости билета будет переведена в благотворительные фонды по защите прав женщин.

MusicAeterna запускает новый просветительский проект — онлайн-гид к концертам (18+). Первый гид посвящён Хоровому концерту Альфреда Шнитке, который musicAeterna исполнит 1 октября в Государственной капелле Санкт-Петербурга и 3 октября в Большом зале Московской консерватории.

Ежедневно Завод им. Шпагина приглашает пермяков и гостей города на обзорную экскурсию по территории завода (12+). Участники узнают, как имя семьи Дягилевых связано с этим местом; в какое произведение вошли воспоминания о работе на заводе писателя, публициста, общественного деятеля Владимира Короленко; познакомятся с историями жизни знаменитого подводника Валентина Старикова, Петра Заломова, прототипа главного героя романа Максима Горького «Мать», а также услышат о реке Егошихе и Первогороде. Регистрация на экскурсию по телефону (342) 214 18 14.

Ежедневно в рамках национального проекта «Культура» можно увидеть многочисленные прямые трансляции и записи концертов, фестивалей и других событий. Например, концерт Дмитрия Хворостовского «Музыка души и сердца» (6+), спектакль «Сказки учёного кота» (6+) и многое другое.

Ежедневно «Лето-Парк» (0+) приглашает на мастер-классы, концерты, игры на открытом воздухе и многое другое.

Ежедневно в 21:00 Пермский дом народного творчества «Губерния» показывает «Этнокино» (0+). Антропологическое кино, документальное кино об истории субэтносов, древних народов и цивилизаций, экранизации сказок, былин, небывальщин и других фольклорных сюжетов, художественные фильмы с фольклорно-этнографической и исторической тематикой.

Ежедневно Драматический театр «Бенефис» показывает спектакль «Не покидай меня» (12+).

Ежедневно Чайковский театр драмы и комедии показывает многочисленные спектакли для детей и взрослых, например, «Иван-царевич и Серый волк» (6+).

Ежедневно Пермский краевой колледж искусств и культуры показывает отчётный концерт «По обе стороны кулис» (0+).

Ежедневно Пермский губернский оркестр показывает цикл концертных программ-дефиле (0+).

Ежедневно Чусовской музей предлагает познакомиться с виртуальной выставкой «Альбом тылового госпиталя» (0+).

Ежедневно можно послушать аудиоспектакль «Погружение» (0+) — русскоязычную версию американского спектакля, выпущенного в период пандемии.

Ежедневно можно увидеть онлайн-показ спектакля «Двойное анданте» (12+) в постановке New York Theatre Ballet. Спектакль 2015 года «Двойное анданте» — 15-минутная постановка американского хореографа Пэм Тановиц на музыку II части сонаты № 15 Людвига ван Бетховена, которая повторяется два раза. Спектакль исполняется под живое музыкальное сопровождение, пианист находится здесь же на сцене. Это лаконичный, выразительный и очень светлый спектакль с классическими поддержками и пируэтами, интересными сценическими рисунками и перемещениями артистов в пространстве.

Ежедневно Большой кукольный театр показывает спектакли онлайн (0+).

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